麥當勞招牌為何都很大？一票網友狂讚：這樣才便民

麥當勞是許多民眾吃飯聚餐的熱門選擇。一位網友分享，近期經過政大旁的麥當勞，雖然是一間小店，但卻發現招牌還是非常大，讓他好奇發問「有沒有人覺得麥當勞招牌都做得很大？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「有沒有覺得麥當勞的招牌都很大？」為題，指出近期經過政大一間小間的麥當勞，原本想拍攝天空，卻驚覺麥當勞的招牌真的很大，直言「大的有點誇張，都快跟整家店一樣大，感覺就是要讓人遠遠就看到，是一個高塔，是一個精神指標」。

這名網友進一步說明，摩斯漢堡同樣身為速食餐廳，但招牌大小就正常許多，讓他好奇發問「有沒有人覺得麥當勞招牌都做得很大？」。

貼文一出後，多數網友都表示「不只要大，角度也重要，讓用路人在不同路段不同角度都能清楚看到招牌」、「這樣挺好的啊！辨識度夠高，不然一堆相同的招牌掛在同一區，真的要找哪間店還挺不容易的」、「麥當勞大招牌可能是美國特色，希望藉此遠遠的就吸引消費者」、「正常都要做大一點吧，醒目一點才看的到啊」。

此外，也有部分網友表示，麥當勞很適合當地標，指出「麥當勞招牌的確都比較醒目，跟人約也都會慣性約麥當勞耶」、「麥當勞在很多地方都是地標級的存在，以前很多約碰面地點都約麥當勞，做大才便民」、「收掉的基隆大麥上面那根也是，路癡都能找到，收了路癡的我頭好痛」。