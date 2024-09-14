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比已讀不回還敷衍！LINE打這2字超惱人 一堆年輕人超愛講

比已讀不回還敷衍！LINE打這2字超惱人 一堆年輕人超愛講

聯合新聞網／ 綜合報導
根據網路統計比起「已讀不回」更惱人的回應，第三名是「喔」，第二名是「哈哈」，第一名年輕人超愛用。（示意圖／ingimage）
根據網路統計比起「已讀不回」更惱人的回應，第三名是「喔」，第二名是「哈哈」，第一名年輕人超愛用。（示意圖／ingimage）

台灣人喜歡用LINE傳遞訊息，不過也有許多地方要特別注意。根據網路統計比起「已讀不回」更惱人的回應，第三名是「喔」，第二名是「哈哈」，第一名年輕人超愛用。

節目「全民星攻略」日前出了一道題目，根據網路平台統計，比起「已讀不回」更惱人的詢息回話第一名。回「嗯」只排第十名。

第三名為「喔」，回這個字超句點，別人跟本回不了話，第二名則為「哈哈」，聽起來非常敷衍，感覺沒有在笑，第一名是「笑死」，這個詞還伴隨著「笑死」、「笑炸」、「笑爛」，因為通常這樣打但都真的笑。

文章曝光後，至今已經有破萬人按讚，不少人留言讚同，「笑死對我來說真的是笑死」、「我打笑死是真的好笑耶，哈哈才是敷衍」、「完蛋了，我跟人家聊天都回笑死，可是是真的覺得好笑才會這樣說」、「笑死怎麼會是敷衍，笑死超真誠」、「我很愛笑死欸！ 那是認真回答」。

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