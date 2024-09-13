毛小孩走丟遭寵物溝通師敲詐勒索 網友不挺：病急亂投醫

有網友家中的貓咪不幸走丟，遇到一名自稱是「寵物溝通師」的網友幫助，原以為能透過對方的專業找回愛寵，卻疑似是一場騙局，除了遭到對方出言恐嚇外，還被索取天價「功勞費」，讓她氣得發文抱怨：「這無疑是黑道行為更是恐嚇取財啊！」

一名網友在FB社團「爆料公社二社」中發文，說明自己朋友最近家中的貓咪走丟了，遇到一名自稱是「寵物溝通師」的網友，且恰巧與她同鄉，原本對方說結緣不收費，找到才要收取999元，結果找了第5天後竟漫天喊價3500元，並聲稱自己一小時時薪1500。

在尋找貓咪的幾天內，朋友也發現該名「溝通師」諸多矛盾之處，例如實際目擊貓咪的人所描述的路線都與她所說的不符合，且一下表示貓咪有吃到飼料，後來又說貓咪受困，朋友在溝通師強調的地方不斷尋找，最後依然未能成功找到貓咪。

封鎖了該寵物溝通師之後，對方竟假借他人的名義繼續傳送訊息欺騙原PO的朋友，甚至直接到家中敲玻璃索要金錢，他們願意給付溝通師來到現場那個晚上約莫2小時的費用，但對方又不肯收，甚至出言恐嚇朋友的先生，要去跟貓咪說「牠（貓）可以去死了，主人放棄牠了」，讓原PO忍不住發文抱怨：「這無疑是黑道行為更是恐嚇取財啊！」

貼文曝光後，不少人認為寵物溝通師本來就難以讓人相信，「這跟是不是寵物溝通師無關，就是敲詐勒索，請快報警！」、「病急亂投醫，寵物走丟去找寵物溝通師，跟生病時選擇喝符水一樣」、「騙子能騙多久⋯全由傻子來決定」、「人跟人都沒辦法溝通了，還寵物溝通濕勒！」、「假的！以前寵物失蹤過，寵物溝通師說死掉了。一年多以後找回來了，到現在活得好好的」。

但也有網友跳出來平反，「不要一竿子打翻一船人，確實是有真正的寵物溝通師，但就是有這樣的老鼠屎，真的是壞了一鍋好粥」、「我確實知道也認識真正的寵物溝通師，知道他們背後付出非常大的努力在學習精進自己的能力，很多沒能力的又拿此學問來詐騙的不在少數」。