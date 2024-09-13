可彈射？他開公司車見「加蓋紅色按鈕」困惑 內行解答：故障時需要它

日前有網友駕駛公司新貨車時，突然發現多了兩顆新按鈕，但搞不懂它的用途是什麼，於是發文詢問網友，文章曝光不少人也從沒看過，驚呼難道是「彈射功能」，有內行就給出解答。

一名網友在PTT上以「請問車上這兩顆按鈕的作用」為題發文，表示近期公司購入一台新的貨車，他在試乘操作時都沒問題，但卻搞不懂車上「兩顆按鈕」有什麼作用。從原po貼出的照片中可見，這兩顆按鈕分別為一黑一紅，紅色按鈕上面還特別加裝透明蓋，防止駕駛誤觸。

文章曝光，網友們紛紛笑說，「跟捷運上緊急停車按鈕87%像」、「彈射功能，只是不知道是彈射起步還是彈射座椅」、「紅色那個是氮氣加速，玩命關頭有演」、「沒人覺得紅色按鈕加上蓋子，就會很想按嗎？」、「蓋著蓋子代表沒事不要去碰」。

有網友分享「台北合眾汽車」的YT影片，內容解釋紅色按鍵是「變速箱緊急按鈕」，當車輛發生故障需要緊急移車時，按下紅色按鈕後變速箱會強制換檔，車輛可切入空檔、一檔及倒退檔，方便在故障時移動或拖吊車輛；而黑色按鈕則是「離合器調整按鈕」，當駕駛按下「FAST」離合器結合速度就會加快，若按下「SLOW」則代表離合器結合速度會比較慢。