印度移工來台後會有何問題？ 過來人列7大特點揭「古老大地血淚史」

不僅旅宿業，營造等基礎建設產業近年都面臨缺工問題，對此勞動部積極籌備引進印度移工的相關措施，盼解決台灣產業缺工窘境。針對印度移工話題，一名網友在PTT洋洋灑灑列出印度工人7大特點，自嘆全是「這片古老大地的血淚史」。

我與印度自從今年2月簽署MOU後，勞動部便積極推動引進印度移工，勞動部長何佩珊表示，近期就會召開首次台印工作會議，邀請印度官方來台討論引進印度移工的各種措施，盼望這批移工能解決旅宿業的缺工問題。

針對印度移工來台話題，一名自稱在印度工作的網友於PTT發文，他以自己「在這片古老大地的血淚史」列出7大印度工人的特點，呼籲想聘雇印度移工的老闆們三思而後行。

1.人力來源

原PO表示，目前印度國內能提供較多勞動力的地區，都位於較為貧困北部，反之較為富裕的南部地區，工人個性也較為懶散，甚至連在地仲介都坦言不敢聘雇南部工人。

2.缺乏誠信

除了常常遲到之外，原PO提到，談生意時對方可能會營造一種「200%沒問題的錯覺」，時限來臨時卻神隱消失，原PO感嘆「在印度遲交3天內的廠商都算優良廠商」。此外，他還提到印度人常常不一次將附加費用算清楚，導致簽約後才發現必須支付許多額外費用。

3.工人素質差

許多工人仍停留在「雙手萬能」階段，不懂得如何使用輪鼓車、水泥刮刀等工具，凡事都用自己的雙手親力完成；另外，原PO提及，印度工人不僅缺乏工作互相幫忙概念，更是「一個口令一個動作」的典範，每天上工前必須集合所有人再一一分配工作。

4.時間觀念不同

原PO坦言印度是一個「節奏很慢的國家」，處理同樣一件事情會比台灣多出30%~50%的時間，而工人每天作息大致上如下，9點上班+吃早餐、11點喝奶茶、13點吃午餐、15點喝奶茶、18點下班，「看似很忙，實際上你會發現一整天下來進度有跟沒有一樣」。

5.重賞之下無勇夫

俗話說有錢能使鬼推磨，但原PO表示上述觀念完全不適用於印度人，他表示在印度人的價值觀當中，宗教與家庭凌駕一切、金錢慾望極低，因此工人普遍不願加班。

6.自尊心極高

原PO表示，印度人自認是跟歐美國家平起平坐的大國，若聽聞外國人的辱罵會十分在意。此外，雖然印度早早就廢除種姓制度，但這套存在上千年的制度仍然深深影響印度人民，若指派高種姓的工人刷牆、掃廁所可能會當場翻臉，並認為那是低階種姓的工作。

7.毫無工安意識

「印度人在工地，基本上都是開掛（外掛）狀態」，毫無安全裝備走鋼骨結構是常態，即使地上滿是釘子仍有辦法穿拖鞋逛大街。原PO呼籲，若未來有計畫聘請印度移工，切記要多花費心神緊盯，以免發生工安意外。