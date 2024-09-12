同行家人遭敲詐還被搶！日警心寒舉動曝 台灣妹子嘆：外國人才被欺負嗎？

日圓匯率維持低檔，加上日本人對台灣人普遍友好，因此日本成了國人出國旅遊的心頭好，其中直飛沖繩僅需約1小時30分鐘左右，更成為許多民眾赴日首選。不過，一名女網友在Dcard發文爆料，感嘆原本是趟期待已久的家族旅行，卻在沖繩慘遭敲詐，讓她直呼對⽇本失望，嘆道「因為我們是外國⼈，所以才被如此欺負嗎？」

一名女網友在Dcard以「國外遊記 ⽇本濾鏡全碎：在沖繩，搶別人手機竟是合法的？」為題發文，她表示原本是一趟期待許久的沖繩家庭旅遊，卻因為一起停車場糾紛風雲變色。

原PO回憶，本月1日深夜11點，一行人好不容易抵達下榻旅館，卻因為旅館車位早已被其他房客停滿，不得已只好將車子停進櫃檯人員手指方向的停車場。正當以為可以好好休息時，原PO哥哥下樓卻瞥見車子遭另一輛車擋住，詢問後才發現該地並非旅館特約停車場，還必須支付一萬日圓（約新台幣2200元）罰款。雖然原PO哥哥馬上付清罰款，但對方卻突然改口聲稱罰款是10萬日圓（約新台幣2萬2千元），甚至在原PO哥哥拒絕付錢後，逕自從原PO哥哥手中搶走手機。

無奈之下，原PO哥哥只能回到旅館報警，殊不知警方到場後表示，告示牌上明確寫著違停要付10萬日圓，原PO一行人共有2台車、罰款總額高達20萬日圓（約新台幣4萬5千元）。正當納悶原先1萬日圓罰款為何暴增10倍，和警方檢查告示牌後才發現，原本的「一」萬被人用原子筆硬生生畫上一豎變成「十」萬。

此外，對於原PO哥哥手機被搶一事，日本警方兩手一攤，「由於事發地點是私⼈停⾞場，因此對⽅在⾃⼰的地盤上搶奪物品並不違法」。慘遭地主敲詐、手機被硬搶2件掃興事情同時發生，讓原PO大嘆「我們遭遇了不合理的敲詐和搶劫，卻得不到法律的保護」，耗時2小時爭執，最後原PO一行人支付1萬日圓罰款並取回遭搶手機。

原PO回憶整起事件，她坦言雖然沒有和旅館員工再三確認停車場位置，逕自停在他人土地是自己理虧，但遭地主求償的10萬日圓罰款，與周遭停車場平均每日收費1千日圓（約新台幣220元）價差過大，讓她不禁懷疑，「因為我們是外國⼈，所以才被如此欺負嗎？」

文末，原PO感嘆「沖繩，這個曾經讓我們嚮往的地⽅，如今成了我們⼼中的傷疤」，而這次日本警方的處理方式更讓她直呼「這⼀切都讓我對⽇本好失望」，她更呼籲眾多網友「在看似和平、⽂明的國度，也可能存在著不公和⿊暗」。

貼文曝光後引起眾多鄉民回應，「違規停車收費罰錢沒什麼問題，但是故意這樣敲詐從1萬變10萬（日圓）真的太過分」、「雖然大多數日本人人很好，但還是有這種看妳是外國人就好欺負的」、「在日本，只要沒事就是美好，觀光客遇到事情根本店員警察都兩手一攤」；另外一名自稱在日本生活過的網友建議，事發當下可以蒐證報案並順便申訴，「日本警察也是很怕申訴」。