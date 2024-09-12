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談個性愛說「I人E人」…他嗆用英文比較潮嗎？ 網笑：老人味出來了

聯合新聞網／ 綜合報導
MBTI測驗近年來相當風行，測驗結果可區分為16種人格特質。示意圖／ingimage
MBTI測驗近年來相當風行，測驗結果可區分為16種人格特質。示意圖／ingimage

MBTI 是廣泛被運用的性格分類指標，成為許多人和好友間聊天時的話題之一。有網友表示，對年輕人喜歡說「我是I人還是E人」覺得反感，不就是指個性內向或外向，100多年前的話題套上英文說，有比較潮嗎？貼文曝光，有人偷笑說：「老人臭跑出來了」。

一位網友在「PTT Gossiping板」以「E人I人是什麼，不就內向外向」為題發文寫道，不管個性內向或外向，簡單兩個中文字就能直接打死表達的東西，但許多年輕人卻愛說「我是I人還是E人」，真的讓人覺得反感，「都100多年前的話題了，換個英文說起來有比較潮嗎？」

貼文曝光引議論，不少人留言附和，「都21世紀了還用IE？」、「對啊，智障死了」、「不就星座哏變來的」、「看脆真的一堆人IE掛嘴邊完全看不懂」、「我是女同事丟我貼圖，我才知道那啥」。

另一派人認為不喜歡的人是沒跟上潮流，表示「外向內向->老人用語」、「這詞創出來就是為了跟老人做區別用的」、「不懂硬聊'被年輕人排斥齁」、「老人臭都跑出來了」，但也有人不服反駁「MTBI是1944發明的，超級老人好嗎？」

MBTI人格特質中的「I人E人」說法，有網友表示，「不是單純的內向外向，而是你獲得能量的方式是偏向外出／接觸人群，還是在家／獨處，看起來像，但仔細分還是有差別的，比如舒華看起來外向，但她其實是I人」、「的確不代表內向外向，大部分使用的人，基本上好像也只表示內外向」、「有內向的E人也有外向的I人」。

MBTI

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