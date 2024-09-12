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丟臉丟到日本！台中公車站驚見「垃圾山」 在台日人嘆：不是第一次了

聯合新聞網／ 綜合報導
在台日人「日本人的歐吉桑」騎單車時發現路邊公車站牌下被丟滿垃圾。圖／日本人的歐吉桑授權使用
在台日人「日本人的歐吉桑」騎單車時發現路邊公車站牌下被丟滿垃圾。圖／日本人的歐吉桑授權使用

中秋節還沒到，烤肉亂象就出現了？一位在台日人騎車時發現公車站牌下堆滿餐盤和廚餘，傻眼指出「不是第一次看到」，完全不能理解為何有人會將垃圾扔在公車站。髒亂畫面令台灣人群起批評，更羞恥「丟臉丟到日本」。

日籍部落客「日本人的歐吉桑」時常在粉專分享在台生活日常，喜好騎單車的他行經台中新社時，眼尖發現路邊公車站牌下堆滿垃圾，忍不住嘆息「上公車的人真的很可憐」，等公車時還要忍受垃圾臭味，更諷刺的是，該站牌還貼著「禁止亂丟垃圾」、「違者依法處罰新台幣6000元」的警告標示。

該站牌距離新社花海不遠，是台中車友最愛騎的路線之一，也因此歐吉桑坦言「不是第一次看到」，3月經過時也同樣看到站牌下丟滿紙碗、餐盒和空瓶，糟糕環境讓他開始思考「我們單車騎士有沒有能夠幫忙解決」。

一地狼籍的畫面讓台灣網友生氣又羞愧，紛紛留言「真是令人心寒又丟臉的景象」、「在台灣…隨手亂丟垃圾的…真的很多…」、「台灣人的公德心不知道什麼時候才能提升」、「通常禁止亂丟垃圾的牌子下面就是會有一堆垃圾」、「台灣人一邊羨慕日本乾淨整潔，然後在自己國家又亂丟垃圾，真的不懂這些人」、「如果沒猜錯的話…中秋節過後垃圾應該會更多吧」、「這袋還在旁邊還有垃圾，這袋垃圾我看一個月了，真不好意思，丟臉丟到日本了(掩面）」、「不是每一位台灣人，都這樣…謝謝你，還有不好意思」。

隨後歐吉桑也留言指出，亂丟垃圾也是存在日本社會的問題，特別是大城市周末、或祭典之後，垃圾量超多，「差異是在日本有很多民間團體存在而常常清理」。此外，歐吉桑也表示，已將亂丟垃圾的情況整理成報告，打算直接找當地里長談看看。

中秋節 公車 單車 廚餘 新社花海

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