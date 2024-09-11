阜杭豆漿大排長龍有什麼魔力？內行人曝必點美食：不香嗎

阜杭豆漿是舉世聞名的早餐店，連外國遊客都會慕名造訪！近日有一名網友在PTT上發文指出，阜杭豆漿明明是普通的豆漿店，但不知為何，有時就會突然冒出想吃的慾望，而且排隊還超長，不過原PO最近發現遊客好像變少了，讓他不禁質疑，阜杭豆漿的魔力究竟是什麼？

貼文一出，立刻引發網友們討論，「就是排隊排到很熱的時候，進去有冷氣吹就是爽」、「做得讓觀光客點餐容易就大紅了」、「油條可以做得跟甜甜圈一樣有Q度」、「我今天早上五點半過去，人就排到忠孝東路側了」。

大部分網友認為阜杭的豆漿、燒餅是必點品項，「燒餅夾蛋跟鹹豆漿阿」、「從高中吃到現在快30年了，豆漿好喝、厚餅蛋好吃」、「豆漿在你前面煮不香嗎？蛋也特別香，真的比較有蛋味」、「燒餅嚼到後面會有甜味，這個很厲害」、「我愛油條和薄燒餅」、「燒餅和飯糰好吃」、「阜杭的燒餅比較香啊」。

不過，有網友反應不同的看法，「真的是還好而已，更好吃的大有店在」、「其實就贏在乾淨衛生而已，比它好吃的一大堆，但說到乾淨衛生還是會選阜杭」、「沒特別好吃，還要排隊」、「不喜歡燒餅油條，無法體會...」、「豆漿都燒焦，有夠噁心，不懂排隊人在幹嘛」。