台灣人手1杯！他見對岸手搖飲價格驚「真的能負擔？」 網曝兩岸差異：台灣比較好喝
走在台灣街上能看到，幾乎人人手裡都有一杯飲料，由此可見手搖飲已是台灣人生活中不可或缺的一部分。不過就有網友貼上大陸飲品的價目表，指出對岸的手搖飲並不便宜，「一杯手搖飲都要大概人民幣20元左右，換算成台幣也近百元了」，讓他忍不住疑惑，這個價格會不會讓陸人難以負擔。貼文發布後，也引起網友熱烈討論。
一位網友在PTT上發文，表示自己前陣子去大陸，發現在台灣還算平價的手搖飲，到對岸卻「水漲船高」。原PO貼出兩張價目表，雖然是不同店家，但圖中大多數飲品的價格皆落在20元（約為新台幣90元）上下，讓他不禁疑問，明明大陸的薪資水平和台灣有所差距，手搖飲的定價卻要近百元，「不會很不容易負擔嗎？還是定位不同？工資幾千元人民幣的人真的能每天一杯嗎？」
見此，網友紛紛議論起大陸手搖飲價格，「我記得9年前到大陸大城市就喝過人民幣12元（約為新台幣55元）的，那時候台灣純茶還是新台幣20到25元吧」、「8年前在廈門跟上海看到COCO，要人民幣10到15元（約為新台幣45至65元）就已經嚇到吃手手了，現在更誇張啦」、「中國很大，所以薪資也差很多，要拿個別地區來比較才準，有錢的地方很有錢、窮的地方很窮，直接拿整個中國跟整個台灣來比很難有個客觀的結果」。
也有人分享兩岸手搖飲的差異，並指出若想在大陸購入平價的手搖飲，可以參考蜜雪冰城，「台灣的還是比較好喝」、「爆打鴨屎茶（大陸飲品名）真的好喝，台灣沒有覺得有負擔的自然會選擇不喝，或者買蜜雪冰城這種便宜的吧」、「你不會看便宜的，蜜雪？那種來自台灣的應該會倒」、「我覺得都很難喝就是，台灣比較好喝，中國喝起來都有種香料味，像飲冰室茶集」。
更有知情人透露大陸該行業的情況，「這行業很卷（內卷【內卷】意指群體內部過度競爭、惡性競爭，人力互相內耗的狀態。），手搖不只包裝，連外帶提袋都是設計過的」、「大陸手搖飲一直都很貴，但外送還送保溫袋，包裝設計也很美；然後有幾個品牌用美團（大陸外送APP）湊單買比較便宜，之前看到成都手搖飲店員薪水其實比想像中高」、「他們一堆優惠券+儲值1000送500這種，很少用原價買」、「因為他們是用炒作舶來品的方式去賣的，就好像星巴克那樣，或者像中國抖音美食在台灣賣就要賣很貴，是一樣道理」。
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