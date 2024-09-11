台灣人手1杯！他見對岸手搖飲價格驚「真的能負擔？」 網曝兩岸差異：台灣比較好喝

走在台灣街上能看到，幾乎人人手裡都有一杯飲料，由此可見手搖飲已是台灣人生活中不可或缺的一部分。不過就有網友貼上大陸飲品的價目表，指出對岸的手搖飲並不便宜，「一杯手搖飲都要大概人民幣20元左右，換算成台幣也近百元了」，讓他忍不住疑惑，這個價格會不會讓陸人難以負擔。貼文發布後，也引起網友熱烈討論。

一位網友在PTT上發文，表示自己前陣子去大陸，發現在台灣還算平價的手搖飲，到對岸卻「水漲船高」。原PO貼出兩張價目表，雖然是不同店家，但圖中大多數飲品的價格皆落在20元（約為新台幣90元）上下，讓他不禁疑問，明明大陸的薪資水平和台灣有所差距，手搖飲的定價卻要近百元，「不會很不容易負擔嗎？還是定位不同？工資幾千元人民幣的人真的能每天一杯嗎？」

見此，網友紛紛議論起大陸手搖飲價格，「我記得9年前到大陸大城市就喝過人民幣12元（約為新台幣55元）的，那時候台灣純茶還是新台幣20到25元吧」、「8年前在廈門跟上海看到COCO，要人民幣10到15元（約為新台幣45至65元）就已經嚇到吃手手了，現在更誇張啦」、「中國很大，所以薪資也差很多，要拿個別地區來比較才準，有錢的地方很有錢、窮的地方很窮，直接拿整個中國跟整個台灣來比很難有個客觀的結果」。

也有人分享兩岸手搖飲的差異，並指出若想在大陸購入平價的手搖飲，可以參考蜜雪冰城，「台灣的還是比較好喝」、「爆打鴨屎茶（大陸飲品名）真的好喝，台灣沒有覺得有負擔的自然會選擇不喝，或者買蜜雪冰城這種便宜的吧」、「你不會看便宜的，蜜雪？那種來自台灣的應該會倒」、「我覺得都很難喝就是，台灣比較好喝，中國喝起來都有種香料味，像飲冰室茶集」。