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麥當勞邪教？她要求漢堡「2客製化」 店員親揭：最愛這種客人

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞是許多人心目中的速食NO.1。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影
麥當勞是許多人心目中的速食NO.1。 聯合報系資料照／記者杜建重攝影

速食業者麥當勞口味多元，加上經常推出優惠，有大量的粉絲擁護。最近有一名網友在社群說道，最近買了麥當勞的麥香雞漢堡，並且提出了「2樣客製化」，並自覺是邪教，想知道「通常這種要求，店員都在想什麼？」，引發熱議。

網友在社群平台「threads」上指出，她9日到了麥當勞買了一個麥香雞，並且要求不要麥香雞醬、不要生菜，她同時也好奇「通常這種要求，店員都在想什麼？」，並自嘲自己根本是邪教。

此文一出，吸引不少麥胞回應，「就覺得輕鬆而已呀哈哈哈」、「最喜歡這種什麼都不要的客人了」、「超爽，夾一片肉就能包」、「最愛什麼都不加的人很快就做好」、「這單真輕鬆」、「廚房人員路過，不用調理直接包我覺得超讚」、「會覺得妳是天使」。

但也有人認為，「身為廚房麥胞，心裡會想這個人來吃麥當勞幹嘛，根本把靈魂都拿掉了啊」、「這樣吃起來不會乾乾的嗎？」、「蛤，免費的我都加爆欸」、「這樣好吃嗎？」、「連想都不用想邪教無疑」、「那個醬一定要的啊」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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麥當勞

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