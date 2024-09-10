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按喇叭逾3秒視同開戰！內行人揭眉角 日本開車1行為超失禮

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「日本人的歐吉桑」分享日本開車的3個小知識，像是閃燈、按喇叭都有不同意思。示意圖／Ingimage
臉書粉專「日本人的歐吉桑」分享日本開車的3個小知識，像是閃燈、按喇叭都有不同意思。示意圖／Ingimage

許多台灣人出國喜歡去日本，更愛採取自駕旅行。臉書粉專「日本人的歐吉桑」分享日本開車的3個小知識，像是閃燈、按喇叭都有不同意思。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

臉書粉專「日本人的歐吉桑」近日分享在日本開車的小知識，指出若在日本看見對向車輛閃燈，代表幾百公尺前方，有警察正在管制超速，提醒駕駛小心。另外，若禮讓其他車子插隊，會閃危險標誌燈表示感謝，若被禮讓忘記感謝車燈，是非常不禮貌的行為，可能會讓對方非常生氣。

「日本人的歐吉桑」進一步指出，日本駕駛按喇叭的時間長短，也有不同的意思，按0.1秒代表謝謝或提醒；按1秒是非常不爽、超生氣；按3秒以上，就是要下車開戰的意思。若遇到高音多層的喇叭，代表是流氓司機，請不要靠近。

貼文一出後，多數網友都表示「在台灣開車，不建議按喇叭。特別是在台中市開車，不管是0.1秒、1秒、3秒，都是開戰的意思」、「記得以前台灣也有0.1秒喇叭=謝謝的風氣，不過現在就不知道了，現在路怒症的人太多了」、「日本自駕久了，在台灣禮讓對方後，對方沒閃黃燈，我也會很不悅」、「這幾點在台灣開車也是同樣的意思，但通常只有老司機才會懂」、「這些動作在台灣非常非常的危險」。

台灣人 日本

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