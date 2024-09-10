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30歲「拿不出5萬現鈔」很怪嗎？一票網友搖頭：5千都拿不出來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，若30歲以上，拿不出5萬元現鈔會不會很奇怪？示意圖／Ingimage
一名網友好奇，若30歲以上，拿不出5萬元現鈔會不會很奇怪？示意圖／Ingimage

勞動部日前宣布調漲最低工資，2025年最低工資月薪調整為2萬8590元。對此，一名網友好奇，若30歲以上，拿不出5萬元現鈔會不會很奇怪？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，「30歲以上拿不出5萬現金，很奇怪嗎？」，直言這個話題相當熱門，自己也相當好奇，但他認為以現今的社會狀況，說不定40歲以上拿不出5萬的人，比30歲左右的人還更多。

貼文一出後，多數網友都點頭，紛紛表示「沒事，我連5千也沒有」、「正常，賺五萬很簡單，存五萬比較難」、「不要說30歲，有人60歲都拿不出一萬，父母整天情勒小孩給錢」、「我遇過36歲拿不出錢，還在爸媽拿100、200的」、「我有認識拿不出五千的，但月入10萬」、「以現在的經濟環境能吃飽就不錯了，還拿出五萬」、「我也拿不出來欸！月底連500塊都有困難」、「沒負債就贏一半」。

此外，也有部分網友分析關鍵原因，指出「我覺得滿正常的，因為普遍人月薪未達5萬，扣掉生活花費，能存的錢寥寥無幾，除非壓縮自己的生活品質，如果有家庭就更難」、「如果薪水三萬左右，住外面吃外面，付房租、車貸、信用卡費的話，不奇怪」。

勞動部 最低工資 月薪 薪水

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