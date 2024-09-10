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超商、藥妝店「為啥敢擺商品在店外」？內行人曝光背後用意

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，不解為何店家要把商品展示在店家外，好奇「都不會被偷嗎？」。示意圖／Ingimage
一名網友指出，不解為何店家要把商品展示在店家外，好奇「都不會被偷嗎？」。示意圖／Ingimage

你在路上逛街時，有看過超商、藥妝店會把商品放在店家外嗎？一名網友指出，不解為何店家要把商品展示在店家外，好奇「都不會被偷嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，常在路上發現超商和藥妝店會在店外展示商品，好奇商品都不會被偷嗎？若被偷是否是店員要負責賠償？

貼文一出後，有不少曾在藥妝店打工的網友給出解答，紛紛表示「被偷很正常，小偷無所不在，公司大部分會想辦法，有的被偷的空殼廠商會處理，有的廠商沒辦法吸收的，門市大概要自己盤點掉」、「門口有監視器，之前被偷過有報警抓到人！」、「正常會被偷，防君子不防小人」。

此外，也有不少網友好奇，為何要持續冒著商品被偷的風險？內行人紛紛回應「用低價商品擺在外面吸引來客」、「你有發現嗎？單價都不高，通常是做促銷的」、「只能放些便宜的貨」、「因為公司覺得這樣可以吸引路過的民眾看看」。

小偷 監視器

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