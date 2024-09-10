出國太多次被罵「浪費錢」 網好奇：大家一年出國幾次？

許多人會趁連假期間出國旅遊，日前一名網友表示，他常常被抱怨「你太常出國了，有那麼多錢，為什麼不用在別的地方」，因此原PO好奇拋問「大家平均一年出國幾次？」對此，網友答案不一，有人認為「2次就被嫌太常出國了」，也有人安慰「想去就去，別理其他人的看法」。

一名網友在PTT女板發文表示，最近他開始規劃明年的旅行，但身邊的人總是抱怨他「太常出國，有那麼多錢，為什麼不花在別的地方」，原PO回應「因為我爽，我愛去哪就去哪，又不是花你的錢」，不過文末他也拋問「大家平均一年出國幾次呢？」

對此，網友回應「我一年都在國外」、「目前一年4-6次，看機票價格」、「我一年2次，但被嫌棄太常出國」、「想去就去啊，別理其他人」、「只要不要搞到一點儲蓄都沒有，還拚命玩樂就好，如果半點生活預備金都沒有，那身邊的人只是給你一些建議，要你替未來做準備」、「我今年去了5-6次，不過明年想要減少一點，其實真的很累」。

也有網友較少出國，指出「我大概20年出國一次」、「大概一年一次，剩下的錢規劃其他用途」、「活了40年只出國2次，自己開心最重要」、「5年一次，我喜歡在家打電動，最實在」、「0次，都沒辦法出國」、「今年去2次，上班族很難請假」、「我今年去了10次，超快樂」、「上次出國13年前，我和先生已經存錢開了兩間店，今年終於出國了」。