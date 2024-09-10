麥當勞APP沒比較便宜！美國男子發現比得來速貴 質疑「動態定價」

現在許多公司都會推出自己的APP，提供消費者APP專屬的折扣，速食龍頭麥當勞也不例外。然而美國一名男子日前卻發現，同樣的餐點，在號稱提供更多優惠的麥當勞APP上顯示的價格，比得來速還要貴了1.5美元（約新台幣50元）。

美國一名男子在TikTok影片中說明，他想用麥當勞APP點一份牛排蛋起司貝果堡的套餐，APP上顯示價格為12.19美元（約新台幣392元）。但是APP當機，他只好走得來速通道購買，結果發現得來速的菜單上，同樣的牛排蛋起司貝果堡套餐，竟然只要10.69美元（約新台幣343元），比APP便宜1.5美元。

男子質問麥當勞，這不是在其他外送平台上的價格，沒有外送費的問題，用APP點餐甚至還是自己前往取餐，「這是你們自己的APP，為什麼會比較貴」。

影片一出立即引發廣大網友討論，對於麥當勞APP為什麼會價格不同眾說紛紜，「對！幾周前冰炫風在APP上顯示7.19美元，1、2小時後，我在同城市、同地點，居然變成5.99美元。他們一定是用了動態定價，這不合法。」、「每家麥當勞都不一樣，有些價格更高」、「APP會在用餐高峰期調高價位」、「我記得有人說過麥當勞APP會根據使用者調整價位，所以每個人看到的價格都不一樣」、「APP會自動定位到最近的麥當勞或你最常去的，因此根據不同的地點，價格也有可能變化」。

雖然不少人沒有遇到價格不一的情況，也表示用APP的優惠券真的比較便宜，不過大多數人還是哀嘆現在的物價實在太高。

《紐約郵報》記者實地走訪3間麥當勞，實測發現這3家麥當勞店面和APP上價格相同，但是同產品在這3家店的價格不太一樣。以10塊麥克雞塊為例，在3家店的價格分別為6.49 美元、6.69 美元、7.19 美元（約新台幣208元、215元、231元）。