網紅醫搭機降等「補償爛到傻眼」 內行人教戰：談判技巧很重要

搭飛機遇超賣還被降等只能摸摸鼻子？台大醫院兒科前醫師、YouTuber蒼藍鴿常在社群平台分享健康相關知識和生活，近日他在Threads上發文分享自己搭飛機卻遇到超賣的故事。蒼藍鴿表示自己搭乘某航空公司要飛回台北，卻在check in時無預警從豪華經濟艙降等為經濟艙，得到的原因是機票超賣，更傻眼的是敷衍的補償措施，荒唐的經驗讓他忍不住詢問網友如何保障權益。

蒼藍鴿表示被降等後，補償金額不到差價的四分之一還不能退款，甚至需要在一年內購買這家航空公司的機票才能折抵，如此荒謬的處理方式，他忍不住抱怨「收到訊息後整個傻眼」。沒想到妥協上機坐好後，又有機組人員跑過來和他說，豪華經濟艙又有位置，請他再次移到前面。雖然整體來說這次航程權益並未受損，而且自己對這家航空公司的評價也不錯，但他還是想請教網友，連價格較高的豪華經濟艙或商務艙都會發生超賣嗎？那為何最後又有位置？另外，如果真的發生非自願降等的狀況，旅客如何保障自己的權益？

文章發布後引發網友們熱議，「超賣一定是升等的，降等要賠全額差價的，一定是要客訴」、「我遇過商務艙降到經濟艙，然後賠償一張來回商務艙」、「我之前遇過超賣，然後把我升等至商務艙。第一次聽到超賣降等」、「在check in櫃檯可以說不同意降艙喔」。

還有熱心網友詳細解釋，不管哪個艙等都有可能超賣，至於是升等降等都不一定，有的甚至會直接請客人下機讓乘客搭其他航班，至於補償就要看個人的談判能力跟航空公司願意給到什麼程度，網友表示聽過最好的例子是，超賣後有乘客自願改到下一班，航空公司給原價一半的現金補償加住宿飯店，還有貴賓室使用權，最爛的是買長途商務艙，被拉到下一班的經濟艙後還只給一張機場餐券。