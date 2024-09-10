自家廁所驚見細長紅色不明物蠕動 網友急勸：快檢查水質

水是日常生活不可或缺的元素，當浴室出現「這一物」代表水質該檢查了！一名網友在Threads上發佈了一則影片求助表示不知道自家浴室出現的生物是什麼，影片中可見一隻長得像毛毛蟲的紅色物體一邊蠕動一邊往前爬，網友定睛一看立馬提醒原PO，快去檢查自家水塔和管線。

原PO在內文詢問「浴室裡出現蚯蚓...嗎？有沒有人知道這是什麼鬼東西」，影片曝光後不少網友回覆「紅線蟲，水源有點污染了，看看是不是太久沒洗管線或水塔」、「紅線蟲，代表水質差」、「前的租屋處也有，管線太老舊了。水塔沒有定時清理，洗澡的蓮蓬頭一定要用過濾的洗澡」、「水塔100%超髒，有鳥昆蟲屍體才會有」。

有網友分享自身經驗建議原PO去檢查一下水塔「之前我也發生過把水弄到臉盆發現水裡面有這種紅色的蟲在動，去看水塔發現應是颱風把水塔蓋子吹掉，裡面開始滋生有的沒的」，並表示清潔以後就沒有再發生類似的事情。另外，也有人提供自己的清潔方法「我都是讓浴室保持乾燥，刮水、拖地、除濕機」，網友表示自己本來就很討厭水漬，所以不嫌麻煩。而因為租屋處的環境不是想洗水塔就可以洗，所以當時發現蟲之後，每兩天用消毒水拖地並丟一顆排水管清潔錠，大概維持2週，就再也沒看過。