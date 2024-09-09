快訊

iPhone隱藏功能！只要開啟就能「延長電池續航」：不怕使用壽命短

川普民調近月首次領先 賀錦麗蜜月期恐告一段落

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在台中搭公車未到站刷卡被司機罵？內行人揭真相：提早刷恐變免費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友還未到站提前刷卡，卻被司機責罵。示意圖／聯合報系資料照
一名男網友還未到站提前刷卡，卻被司機責罵。示意圖／聯合報系資料照

許多人搭乘公車希望盡快下車，習慣「提早刷卡」。一名男網友卻發文抱怨，他身為台中人一直搭公車通勤，但近日要下車時，還未到站提前刷卡，卻被司機罵，無奈表示「真的很無助，在台中搭公車怎樣都會被罵，只能說，上車後一定要記得觀察司機習慣」。

該網友在Dcard發文，表示自己是土生土長的台中人，之前一直是搭公車通勤，但最近越來越討厭搭公車，寧可花時間走路或騎YouBike，因為在台中搭公車真的很「可怕」，也很火大。原PO表示，近日他搭火車回台中後轉搭公車，只因他按完下車鈴後，還未到站便起身刷卡，就被司機罵了，當下原PO沒有跟他爭，下車後忍不住，還是打電話投訴了。

原PO坦言，他當時真的很生氣，一整路大家都是提前站起來刷卡的，司機都沒說什麼，根本沒辦法預測司機的風格是什麼，剛好到原PO這一站只有他下車，就被選上了。原PO表示，他真的很無助，在台中搭公車「怎樣都會被罵」，提早起身會被罵、到站才站起來會被罵、站著不坐（博愛座）也會被罵，原PO在最後提醒：「上車後一定要記得觀察司機習慣」。

此文一出，有網友解答為何不能提前刷卡，「台中搭公車有優惠，如果提前刷卡可能會沒算到這站下車，反而計算到上一站，原本要算錢會變免費，結論：下車前再刷就好，不要讓人困擾，當然您要說司機不客氣的問題，說實話，三寶那麼多，壓力很大，所以沒什麼司機了，不開心就騎機車通勤吧」。

也有不少網友對台中公車很不滿，但表示只能習慣，「我以為台中人都很習慣了欸，不用理他，不要生氣，不開心的也是自己」、「你也可以選擇不要理他。台中公車司機那麼多，哪能一一去對應，且都能沒有問題」、「台中公車有些司機事真的超多，有些會要乘客提早移動到門口提早刷卡；有些又要乘客車停好了再移動」、「習慣就好現在缺司機，有些司機就算投訴也沒用，要搭公車也只能適應了」。

公車 台中市

延伸閱讀

怕你熱！公車司機紅燈開門給騎士吹冷氣 數萬網友狂讚：不可思議的溫暖

乘客常搶刷卡下車… 他分享台中當公車司機心得：雖很躁但能聽到趣事

騎機車方便但危險 家長雙載嘆最怕碰到「這類人」

高雄公車站牌缺到站動態 挨批不便民

相關新聞

在台中搭公車未到站刷卡被司機罵？內行人揭真相：提早刷恐變免費

許多人搭乘公車希望盡快下車，習慣「提早刷卡」。一名男網友卻發文抱怨，他身為台中人一直搭公車通勤，但近日要下車時，還未到站提前刷卡，卻被司機罵，無奈表示「真的很無助，在台中搭公車怎樣都會被罵，只能說，上車後一定要記得觀察司機習慣」。

兩次赴約皆無人現身 她分享「毛骨悚然」家教經歷：可能早就被觀察

不少大學生都會在閒暇時間做家教來賺取生活費，但在接收工作邀約時也要小心，以免發生危險。近日有網友在Dcard發文分享了她的「可怕的家教經驗」，引發網友熱議。

莫名寄來精美月餅！一查發現不只自己收到 她想不透：還要花運費

收到來路不明的月餅你敢吃嗎？一名網友在Dcard上發文分享自己遇到的怪事。她表示近日收到一個包裹裡面放滿精美的月餅，但奇怪的是自己沒有訂購，身邊的朋友也沒有提到有寄月餅給她，更詭異的是明明上面寫寄件方是某個小天使家園的地址，但上網一查才發現對方早特別公告「近期有人假冒名義贈送月餅」，而收到這份「禮物」的她更加不知道該怎麼處理，越想越困惑的她表示「真的想不通寄月餅假包裹用意在哪，而且也不敢吃還是得丟掉啊」，並在文末求解詐騙的用意。

討厭用QR code點餐！她列四大理由引網共鳴：服務費給心酸的

現在越來越多的店家會請顧客使用QR code進行點餐，但不是所有人都喜歡這樣的點餐方式。近日有網友在Dcard發文分享，表示自己很討厭用QR code點餐，並分享了原因。

好吃又好逛！她曝「全台北最頂夜市」遊客推爆 在地人卻反推：超無感

台灣夜市文化盛行，每個地方都有各自的擁護者。最近有網友表示永和的「樂華夜市」是全北市、新北最好逛的夜市，不過很多在地人卻無感表示「很難逛」。

家人不會影印…「超商店員加Line代操」她批危險 網反轟：真當是你家

去超商影印不會操作，店員直接加Line可以嗎？一名網友在Dcard發文詢問，自己的家人在全家要使用機台影印，但因為不會操作求助店員，沒想到店員直接要求加Line自己代操，事後原PO得知消息認為非常莫名其妙又危險，表示唸過家人了但還是覺得員工處理方式不妥，詢問「這種事跟店家反映不知道有沒有用」，貼文一出反被網友大力砲轟「店員真的很衰」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。