在台中搭公車未到站刷卡被司機罵？內行人揭真相：提早刷恐變免費

許多人搭乘公車希望盡快下車，習慣「提早刷卡」。一名男網友卻發文抱怨，他身為台中人一直搭公車通勤，但近日要下車時，還未到站提前刷卡，卻被司機罵，無奈表示「真的很無助，在台中搭公車怎樣都會被罵，只能說，上車後一定要記得觀察司機習慣」。

該網友在Dcard發文，表示自己是土生土長的台中人，之前一直是搭公車通勤，但最近越來越討厭搭公車，寧可花時間走路或騎YouBike，因為在台中搭公車真的很「可怕」，也很火大。原PO表示，近日他搭火車回台中後轉搭公車，只因他按完下車鈴後，還未到站便起身刷卡，就被司機罵了，當下原PO沒有跟他爭，下車後忍不住，還是打電話投訴了。

原PO坦言，他當時真的很生氣，一整路大家都是提前站起來刷卡的，司機都沒說什麼，根本沒辦法預測司機的風格是什麼，剛好到原PO這一站只有他下車，就被選上了。原PO表示，他真的很無助，在台中搭公車「怎樣都會被罵」，提早起身會被罵、到站才站起來會被罵、站著不坐（博愛座）也會被罵，原PO在最後提醒：「上車後一定要記得觀察司機習慣」。

此文一出，有網友解答為何不能提前刷卡，「台中搭公車有優惠，如果提前刷卡可能會沒算到這站下車，反而計算到上一站，原本要算錢會變免費，結論：下車前再刷就好，不要讓人困擾，當然您要說司機不客氣的問題，說實話，三寶那麼多，壓力很大，所以沒什麼司機了，不開心就騎機車通勤吧」。

也有不少網友對台中公車很不滿，但表示只能習慣，「我以為台中人都很習慣了欸，不用理他，不要生氣，不開心的也是自己」、「你也可以選擇不要理他。台中公車司機那麼多，哪能一一去對應，且都能沒有問題」、「台中公車有些司機事真的超多，有些會要乘客提早移動到門口提早刷卡；有些又要乘客車停好了再移動」、「習慣就好現在缺司機，有些司機就算投訴也沒用，要搭公車也只能適應了」。