兩次赴約皆無人現身 她分享「毛骨悚然」家教經歷：可能早就被觀察

不少大學生都會在閒暇時間做家教來賺取生活費，但在接收工作邀約時也要小心，以免發生危險。近日有網友在Dcard發文分享了她的「可怕的家教經驗」，引發網友熱議。

原PO表示事情發生在2、3年前，當時她在網上接洽到一個家教工作，對方表示自己從事殯葬業，平時很忙，女兒身體不好常請假在家，想請一個家教陪她，一週上課3到5天，每次3小時，一小時開價600元。

家教的地點在土城，附近沒有捷運站，原PO需要坐公車過去。原PO抵達後，對方表示會下來接，但等了20分鐘也沒有人來，電話也打不通，只好回家。

雖然氣憤時間被浪費，但因為很想要這份工作，所以原PO隔天又打給對方，看對方有什麼理由。沒想到對方居然接了電話，並表示自己太忙忘記了，請她再來一次。

當下原PO就懷疑這是詐騙，但「想不通到底要騙我什麼」，所以還是「心超大」地前去赴約。到了約定地點後，不但沒人出現，原PO還發現對方封鎖了她的手機號碼。即使借用附近店家的電話打給她，對方也只是應付兩聲，仍然沒有人出現，到最後甚至完全不接電話。

原PO表示自己當下「很傻眼又很害怕」，剛好發現旁邊有里長辦公室，便進去詢問。里長查詢了住戶資訊後，發現那個地址住的是一對老人，根本沒有需要家教的小孩，整棟大樓也沒有一戶符合「家長殯葬業，小孩身體不好」的情況。里長叫原PO趕快回家，並表示幸好沒有人來，不然你「不知道在哪裡了」。

回家後原PO打給網站客服回報這個情況，客服只說會把對方列為警示戶，不能再刊登案件，事情不明不白的就結束了。

原PO與媽媽談起此事，媽媽認為第一次對方「可能有在某處看我」，但我「不符合她要的條件」。隔天還接電話是因為對方有很多個下手目標，記不起來誰是誰，所以就隨便回，要原PO再去一次。

原PO想起來還是害怕不已，她想提醒各位做家教的同學，雖然平時只能盡量配合學生家長，但人身安全真的要擺第一。要新接家教，第一堂還是在外面的咖啡廳認識彼此一下，如果對方不理解你對安全的顧慮，即使開很高價也別接受。

這可怕的經歷引來不少網友留言，「記得隨身攜帶防狼噴霧、手機設定SOS緊急救援」、「還好有您分享，讓正在嘗試接家教的我多一份警惕心」、「這個我也接過，跟你的經驗一模一樣，但我心很大沒你後面做那麼多，現在想想真可怕」。