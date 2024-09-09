快訊

水電費預算漲幅16%！國安局編8800萬電費 藍委批：納稅人被剝三層皮

烏俄戰爭來到新階段？烏軍「反攻有效但優勢還不好說」

8分鐘灌700cc調酒下肚！25歲工程師陳屍百貨公司廁所 初判死因出爐

兩次赴約皆無人現身 她分享「毛骨悚然」家教經歷：可能早就被觀察

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在Dcard發文分享了她的「可怕的家教經驗」，引發網友熱議。圖／ingimage
近日有網友在Dcard發文分享了她的「可怕的家教經驗」，引發網友熱議。圖／ingimage

不少大學生都會在閒暇時間做家教來賺取生活費，但在接收工作邀約時也要小心，以免發生危險。近日有網友在Dcard發文分享了她的「可怕的家教經驗」，引發網友熱議。

原PO表示事情發生在2、3年前，當時她在網上接洽到一個家教工作，對方表示自己從事殯葬業，平時很忙，女兒身體不好常請假在家，想請一個家教陪她，一週上課3到5天，每次3小時，一小時開價600元。

家教的地點在土城，附近沒有捷運站，原PO需要坐公車過去。原PO抵達後，對方表示會下來接，但等了20分鐘也沒有人來，電話也打不通，只好回家。

雖然氣憤時間被浪費，但因為很想要這份工作，所以原PO隔天又打給對方，看對方有什麼理由。沒想到對方居然接了電話，並表示自己太忙忘記了，請她再來一次。

當下原PO就懷疑這是詐騙，但「想不通到底要騙我什麼」，所以還是「心超大」地前去赴約。到了約定地點後，不但沒人出現，原PO還發現對方封鎖了她的手機號碼。即使借用附近店家的電話打給她，對方也只是應付兩聲，仍然沒有人出現，到最後甚至完全不接電話。

原PO表示自己當下「很傻眼又很害怕」，剛好發現旁邊有里長辦公室，便進去詢問。里長查詢了住戶資訊後，發現那個地址住的是一對老人，根本沒有需要家教的小孩，整棟大樓也沒有一戶符合「家長殯葬業，小孩身體不好」的情況。里長叫原PO趕快回家，並表示幸好沒有人來，不然你「不知道在哪裡了」。

回家後原PO打給網站客服回報這個情況，客服只說會把對方列為警示戶，不能再刊登案件，事情不明不白的就結束了。

原PO與媽媽談起此事，媽媽認為第一次對方「可能有在某處看我」，但我「不符合她要的條件」。隔天還接電話是因為對方有很多個下手目標，記不起來誰是誰，所以就隨便回，要原PO再去一次。

原PO想起來還是害怕不已，她想提醒各位做家教的同學，雖然平時只能盡量配合學生家長，但人身安全真的要擺第一。要新接家教，第一堂還是在外面的咖啡廳認識彼此一下，如果對方不理解你對安全的顧慮，即使開很高價也別接受。

這可怕的經歷引來不少網友留言，「記得隨身攜帶防狼噴霧、手機設定SOS緊急救援」、「還好有您分享，讓正在嘗試接家教的我多一份警惕心」、「這個我也接過，跟你的經驗一模一樣，但我心很大沒你後面做那麼多，現在想想真可怕」。

Dcard 大學生 家教 詐騙

延伸閱讀

討厭用QR code點餐！她列四大理由引網共鳴：服務費給心酸的

忘記女友名字！他大叫「那個宜蘭人」讓對方氣炸 網笑翻：錯在不會圓場

日本伴手禮被小姑搬光！她抱怨被嗆「自己沒收好」崩潰：跟同事收錢了

不是跑外送！上班族拚兼差 前三大熱門工作出爐

相關新聞

兩次赴約皆無人現身 她分享「毛骨悚然」家教經歷：可能早就被觀察

不少大學生都會在閒暇時間做家教來賺取生活費，但在接收工作邀約時也要小心，以免發生危險。近日有網友在Dcard發文分享了她的「可怕的家教經驗」，引發網友熱議。

莫名寄來精美月餅！一查發現不只自己收到 她想不透：還要花運費

收到來路不明的月餅你敢吃嗎？一名網友在Dcard上發文分享自己遇到的怪事。她表示近日收到一個包裹裡面放滿精美的月餅，但奇怪的是自己沒有訂購，身邊的朋友也沒有提到有寄月餅給她，更詭異的是明明上面寫寄件方是某個小天使家園的地址，但上網一查才發現對方早特別公告「近期有人假冒名義贈送月餅」，而收到這份「禮物」的她更加不知道該怎麼處理，越想越困惑的她表示「真的想不通寄月餅假包裹用意在哪，而且也不敢吃還是得丟掉啊」，並在文末求解詐騙的用意。

討厭用QR code點餐！她列四大理由引網共鳴：服務費給心酸的

現在越來越多的店家會請顧客使用QR code進行點餐，但不是所有人都喜歡這樣的點餐方式。近日有網友在Dcard發文分享，表示自己很討厭用QR code點餐，並分享了原因。

好吃又好逛！她曝「全台北最頂夜市」遊客推爆 在地人卻反推：超無感

台灣夜市文化盛行，每個地方都有各自的擁護者。最近有網友表示永和的「樂華夜市」是全北市、新北最好逛的夜市，不過很多在地人卻無感表示「很難逛」。

家人不會影印…「超商店員加Line代操」她批危險 網反轟：真當是你家

去超商影印不會操作，店員直接加Line可以嗎？一名網友在Dcard發文詢問，自己的家人在全家要使用機台影印，但因為不會操作求助店員，沒想到店員直接要求加Line自己代操，事後原PO得知消息認為非常莫名其妙又危險，表示唸過家人了但還是覺得員工處理方式不妥，詢問「這種事跟店家反映不知道有沒有用」，貼文一出反被網友大力砲轟「店員真的很衰」。

同學會聯繫上舊友 卻因對方1行為讓他嘆：再也不去了

許多人喜歡在長大後舉辦同學會，也可因此跟老同學再續前緣，不過有網友近日備受老同學騷擾，兩人因同學會而重新聯繫，想不到對方卻不斷向他索取日常用品，如行李箱、手機等，讓他無奈直呼「我再也不想參加同學會了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。