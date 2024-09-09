莫名寄來精美月餅！一查發現不只自己收到 她想不透：還要花運費

收到來路不明的月餅你敢吃嗎？一名網友在Dcard發文分享自己遇到的怪事。她表示近日收到一個包裹裡面放滿精美的月餅，但奇怪的是自己沒有訂購，身邊的朋友也沒提到有寄月餅給她，更詭異的是明明上面寄件方是某個小天使家園的地址，但上網一查才發現小天使家園官方早特別公告「近期有人假冒名義贈送月餅」，讓收到這份「禮物」的她更加不知道該怎麼處理，也想不通寄假包裹用意在哪，並在文末求解。

原PO表示，近日上班時間接到郵差電話告知說有包裹，詢問她有沒有人在家收貨，她回答自己在上班不在家，希望可以寄放i郵箱，郵差答應後就先放在那直到原PO收到i郵箱簡訊。她說因為近期沒網購，怕是詐騙包裹，就先去查郵寄編號，沒想到還真的有包裹放i郵箱，她想說可能是親戚或朋友寄東西給她，畢竟對方知道原PO的全名、電話及地址。原PO補充，在拆包裹前有先查一下地址是某個小天使家園，然後包裹外面寫著「月餅」。她馬上聯想到會不會是爸爸用她的名義去捐款，所以中秋前收到回饋月餅。她解釋爸爸每個月會捐款給世界展望會，所以才這麼想。

後來打開包裹後發現真的是月餅，包裝也很完整，她馬上打給爸爸確認，卻得到回覆說沒捐款，更沒用她的名義捐款，這來路不明的包裹讓她忍不住感到「超詭異」。隨後她上小天使家園的官方臉書確認，卻看到社團公告表示，近日有幾位民眾來電表示收到不明月餅禮盒，寄件人署名非官方工作人員，電話是空號，反映民眾也非捐款人，強調此次事件應為有心人士冒用家園地址，家園並未寄送任何月餅禮盒給民眾，並呼籲大家多多提醒家人朋友，若收到不明禮盒請，提高警覺，如為食品更應避免使用，以免發生危險。而原PO收到的禮盒和公告款式正是一樣的。

最後她還用男友的手機打過去確認真的是空號，跟社團說的一模一樣。不過細算下來，這盒月餅運費70元，還要花包裝材料費，只為了騙自己是不是真的住在這個地址讓她覺得很荒謬，直言「我真的想不通寄月餅假包裹用意在哪，而且也不敢吃還是得丟掉」。

文章公開後不少網友紛紛留言勸丟，「好怪…而且對方還知道你的名字、電話、住址」、「不曉得要不要送驗看看是否被下毒之類的，真得很詭異」、「雖然有點浪費，但可能還是謹慎點不要隨便吃比較好」、「那個包裝是蝦皮上面買得到的那種公版的紙盒，代表這一組月餅都是自己做」、「食安考量起見，建議還是不要食用為好」。

也有網友懷疑幾種可能，「會不會有可能是認識妳的人自己不想收件用妳的個資要了月餅」、「會不會是用這種方式打廣告」、「還是說這算是一種強迫推銷，之後會跑來跟妳要錢的那種」。