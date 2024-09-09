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好吃又好逛！她曝「全台北最頂夜市」遊客推爆 在地人卻反推：超無感

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人認為樂華是台北最頂的夜市。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
不少人認為樂華是台北最頂的夜市。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

台灣夜市文化盛行，每個地方都有各自的擁護者。最近有網友表示永和的「樂華夜市」是全北市、新北最好逛的夜市，不過很多在地人卻無感表示「很難逛」。

一名女網友在社群平台「threads」貼出了一張夜市的照片，指出，聽說這是全北市、新北最好逛，也是最好吃的夜市，要大家猜是哪一個？結果文章一出，網友也馬上猜到是永和的樂華夜市。

不少人認同，「樂華！真的超愛，從小逛到大一樣吃不膩」、「以前住樂華夜市裡面，覺得樂華真的很好吃」、「樂華應該是全台最頂的吧？光是不會人擠人塞車就已經屌打一堆了，尤其是這熱天，根本舒服」。

但也很多在地人表示不推，「在地永和人表示：嗯？你們浮誇了吧？」、「樂華不至於人擠人是真的，但好吃的店家…真的不多就是」、「樂華嗎？很多朋友說過但永和人無感」、「在地人表示很不好逛」、「樂華？ 從小吃到大無感了」。

樂華夜市位於台灣新北市永和區，是中永和地區的知名夜市。樂華夜市有許多台灣道地的小吃，如米糕、天婦羅、蚵仔煎、蝦仁肉羹和剉冰。此外，還有許多的服飾、小型的娛樂商店，不過每到假日人潮眾多，十分擁擠。

不少人認為樂華是台北最頂的夜市。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
不少人認為樂華是台北最頂的夜市。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影

由 @isabellathatgirll 發佈
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夜市 小吃

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