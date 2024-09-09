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討厭用QR code點餐！她列四大理由引網共鳴：服務費給心酸的

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友在Dcard發文分享，表示自己很討厭用QR code點餐，並分享了原因。圖／ingimage
近日有網友在Dcard發文分享，表示自己很討厭用QR code點餐，並分享了原因。圖／ingimage

現在越來越多的店家會請顧客使用QR code進行點餐，但不是所有人都喜歡這樣的點餐方式。近日有網友在Dcard發文分享，表示自己很討厭用QR code點餐，並分享了原因。

首先，原PO認為掏出手機點餐是一件很麻煩的事。由於自己對手機的依賴性不強，吃飯既不會打卡拍照，也沒有邊吃邊滑手機的習慣，有時甚至會不帶手機出門，要為了點餐特別拿出手機「真的麻煩」。

再來就是有些店家的點餐頁面設計不良，會在跳轉頁面時會清空先前點過的品項，有時不小心誤觸，又要整個重來。還有的店家因為品項太多，「有永遠滑不完的感覺」，很容易忘記自己想點什麼。

此外，收訊不佳也是一個問題。有的店家收訊不好，導致點餐的過程要等很久。

最後就是個資的問題。有些用QR code點餐的店家會要求輸入個資，要輸入姓名、電話，不輸入就沒有辦法繼續下一步，有些甚至要與Line綁定，讓原PO不能接受。

原PO理解有人喜歡用QR code點餐，店家也可以節省人力，有很多好處，「但我就是不喜歡掃code的那種人」，並表示自己甚至會因為店家要掃QR code而直接放棄不吃。

文章引來大量網友留言，有網友認為用QR code點餐很方便，「可是我超喜歡用QR code點餐欸，覺得很方便，可能我懶得跟服務生說話」、「我也覺得超方便，不用等服務生」、「我覺得QR code點餐很讚耶，每次櫃檯結帳還要排隊，然後前面的人還沒想好要吃啥，等他等到天荒地老」。

也有不少網友和原PO一樣，不喜歡這種點餐方式，「介面不好操作，斷線又要重來，我家人之前線上點餐按上一頁直接跳出重來，弄到很生氣，沒心情吃」、「要求Line的那種，討厭」、「很容易不小心跳離頁面又要再重新掃」。

還有網友認為用QR code點餐的店家就不該收服務費，「超級不理解為什麼都掃碼點餐了還要服務費，根本不應該」、「我覺得要使用QR code可以，但服務費就不該收了，現在好常遇到帶位到桌邊後就擺個臭臉說要掃QR code點餐」、「店員帶位後說掃QR code以後就走了，會覺得服務費給心酸的」。

Dcard QR Code 個資 服務費 餐廳

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