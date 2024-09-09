家人不會影印…「超商店員加Line代操」她批危險 網反轟：真當是你家

去超商影印不會操作，你願意讓店員直接加Line嗎？一名網友在Dcard發文詢問，自己的家人在全家要使用機台影印，但因為不會操作求助店員，沒想到店員要求加Line自己代操，原PO事後得知認為非常莫名其妙又危險，表示唸過家人了，但還是覺得員工處理方式不妥，詢問「這種事跟店家反映不知道有沒有用」，貼文一出反被網友大力砲轟「店員真的很衰」。

原PO曝光事發經過，她表示近日下午家人到嘉義某間全家想要影印證件，不過家人只有照片也沒有事先上傳雲端，店員當下先請家人下載app操作，但家人不太會弄就耽誤一些時間，人力配置只有一位店員而已，當下又客人比較多，那位店員就直接請家人加Line並把證件照片傳給他，以便店員直接操作列印。原PO表示家人當下比較急又緊張就乖乖配合，店員也說事後再把他封鎖就好，但聽完過程的原PO認為非常不合理，直呼「怎麼會有加私人Line傳照片的問題」，不解問道「全家店員的員工訓練沒有包含雲端上傳的部分嗎？」。

她補充已經唸過家人也好好解釋這種行為的嚴重性，但店員這個舉動讓她非常不滿。家人還提到當時店員還有跟一個沒有穿制服的人聊天，沒辦法確定是否是員工，但店員當下還跟那個人說以後如果他比較忙的話，可以用這種方式幫他分擔人力。這對話讓本就認為店員舉止奇怪的原PO更加不解，在文末表示想向店家反映但不知道有沒有用。

貼文一出不少網友反砲轟原PO，「早知道不幫你家人，叫你家人自己去學操作app，或晚點再來店裡」、「很衰，我說那個店員，幫忙解決問題還要承擔被投訴的風險」、「工作內容已經包山包海夠忙碌了，還要包上傳教學，不要真的當全家是你家耶」、「好心給雷親」、「同情店員」、「店員無妄之災，遇到浪費時間的客人還要被怪罪，自己的家人自己教」。

也有網友表示可以理解個資安全很重要不能亂傳，但要教育的應該是家人而不是投訴好心幫助家人的店員，並補充如果還是想反映，私下找那店員溝通都比較直接客訴好。並推測加Line可能的原因是當下人很多，但長輩下載app後還是不會操作，加上店員也沒有想太多，就選了一個長輩一定會的方式，以便快速解決問題。