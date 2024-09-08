快訊

獨／新光大股東林伯翰親筆信 將出馬徵委託書「反新新併」

送暖？陳水扁貼與柯文哲合照 寫下「同是天涯淪落人」

Apple Watch 10終極5大看點曝！大螢幕、更薄錶殼 還有「最強健康武器」搶市

同學會聯繫上舊友 卻因對方1行為讓他嘆：再也不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友跟老同學取得聯繫，對方的所作所為卻讓他很無言。同學示意圖／Ingimage
網友跟老同學取得聯繫，對方的所作所為卻讓他很無言。同學示意圖／Ingimage

許多人喜歡在長大後舉辦同學會，也可因此跟老同學再續前緣，不過有網友近日備受老同學騷擾，兩人因同學會而重新聯繫，想不到對方卻不斷向他索取日常用品，如行李箱、手機等，讓他無奈直呼「我再也不想參加同學會了」。

一名網友在臉書社團爆怨3公社發文表示，一位老同學近日傳訊息問他，「同學你有不要的行李箱嗎？我的有點壞，若有不要再給我，沒有也無妨」，他回應，「我不是已經給你一個了嗎？橘色那個壞掉了嗎？我那是只用過一次就給你了」，對方回答「橘色沒有壞」，他責問「那幹嘛還跟我要？」，對方說「我只是想問有沒有小行李箱，我家人有時會用到小行李箱」。

原PO不滿回應，「那跟我應該沒關係吧，上次你表妹還是表弟要手機找我，這次你家人要用行李箱又找我，還滿無言的」，對方解釋「會詢問你，是因為你之前有說你買很多，你有些會用不到，會送人」，他則說「那時候都送完了，而且我不喜歡別人跟我要東西，除非是我主動問對方要不要」。

原PO補充，「跟對方因為同學會而聯繫上，但也因為這樣我再也不想參加同學會了」。

其他人留言，「傻眼，當你是跳蚤市場」、「感覺是滿差的，有好處才想到你」、「別人家的東西最好了」、「誇張，這種人別來往了」、「這同學是乞丐嗎？還是跟你要到東西再拿去賣人賺一手」、「跟他收錢他就不會再找你了啊，人好有時候就會被得寸進尺，所以要看著對人好，而不是對大家都好，畢竟這社會很多不要臉的，要好好保護自己」、「人家就是不要臉一點而已，不要太介意」。

不過也有人說，「如果有人問我我都很開心欸，然後還會順便問他要不要這個、要不要那個，當清倉，因為我好懶得自己拿去丟」。

行李箱

延伸閱讀

電扇卡灰塵超耗電！486先生曝「懶人方法」 水中加1匙擦拭速防塵

茶垢、咖啡垢難清？達人分享泡一物免刷像全新 一票人同聲：真的神

迪卡儂後背包被嫌不好看！釣出小編留言「有點傷人」 網狂幫補血

沒人聊天都在看電腦…她嫌宿舍太安靜「很無聊」 過來人：這樣才好

相關新聞

同學會聯繫上舊友 卻因對方1行為讓他嘆：再也不去了

許多人喜歡在長大後舉辦同學會，也可因此跟老同學再續前緣，不過有網友近日備受老同學騷擾，兩人因同學會而重新聯繫，想不到對方卻不斷向他索取日常用品，如行李箱、手機等，讓他無奈直呼「我再也不想參加同學會了」。

又見四輪路霸！放學見「黑色汽車佔用機車格」 網一看都怒了

放學時間交通亂象特別多，尤其是部分接小孩下課的家長為了貪便宜，經常隨意停放汽機車。有網友近日在國小前目睹一台汽車停放在機車格內，讓他相當不滿。根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人停車時，若停車時間、位置、方式、車種不依規定，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

知名運動品牌網購取消1福利！鐵粉失望心碎 網解答調整原因

台灣只要網購幾乎都可享有7日退換貨機制，一名網友分享，運動品牌NIKE的退貨政策不斷更改，從佛心的60天，改成30天，現在又變成7天，就連無條件試穿、試用的規則也取消。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

為何在「月台」等火車而非日台、星台？他曝1圖網秒懂：長知識

前往火車站搭乘火車時，旅客都會在月台等候，但你知道為何等候的地方叫做「月台」，而非「日台」或「星台」嗎？近日一名網友分享一張照片，給出正確解答。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人第一次去日本都有1現象！過來人爆共鳴：真的愣住不動

你過馬路時，汽機車會禮讓嗎？一名網友分享，第一次到日本玩的台灣人，過馬路時經常會看到車子停下來禮讓，通常第一反應都是「那個人在幹嘛？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他想玩東京道地體驗 網力推唱卡拉OK！一票人曝「這件事」最在地

日本是台灣人最喜歡的旅遊目的地之一，有網友近日要至當地觀光，他好奇「東京有沒有比較道地的體驗？」不少人推薦他去唱卡拉OK，還有人笑稱「上班時間擠電車上班，很道地」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。