同學會聯繫上舊友 卻因對方1行為讓他嘆：再也不去了

許多人喜歡在長大後舉辦同學會，也可因此跟老同學再續前緣，不過有網友近日備受老同學騷擾，兩人因同學會而重新聯繫，想不到對方卻不斷向他索取日常用品，如行李箱、手機等，讓他無奈直呼「我再也不想參加同學會了」。

一名網友在臉書社團爆怨3公社發文表示，一位老同學近日傳訊息問他，「同學你有不要的行李箱嗎？我的有點壞，若有不要再給我，沒有也無妨」，他回應，「我不是已經給你一個了嗎？橘色那個壞掉了嗎？我那是只用過一次就給你了」，對方回答「橘色沒有壞」，他責問「那幹嘛還跟我要？」，對方說「我只是想問有沒有小行李箱，我家人有時會用到小行李箱」。

原PO不滿回應，「那跟我應該沒關係吧，上次你表妹還是表弟要手機找我，這次你家人要用行李箱又找我，還滿無言的」，對方解釋「會詢問你，是因為你之前有說你買很多，你有些會用不到，會送人」，他則說「那時候都送完了，而且我不喜歡別人跟我要東西，除非是我主動問對方要不要」。

原PO補充，「跟對方因為同學會而聯繫上，但也因為這樣我再也不想參加同學會了」。

其他人留言，「傻眼，當你是跳蚤市場」、「感覺是滿差的，有好處才想到你」、「別人家的東西最好了」、「誇張，這種人別來往了」、「這同學是乞丐嗎？還是跟你要到東西再拿去賣人賺一手」、「跟他收錢他就不會再找你了啊，人好有時候就會被得寸進尺，所以要看著對人好，而不是對大家都好，畢竟這社會很多不要臉的，要好好保護自己」、「人家就是不要臉一點而已，不要太介意」。

不過也有人說，「如果有人問我我都很開心欸，然後還會順便問他要不要這個、要不要那個，當清倉，因為我好懶得自己拿去丟」。