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又見四輪路霸！放學見「黑色汽車佔用機車格」 網一看都怒了

聯合新聞網／ 綜合報導
汽車佔用機車停車格。圖擷自爆怨3公社
汽車佔用機車停車格。圖擷自爆怨3公社

放學時間交通亂象特別多，尤其是部分接小孩下課的家長為了貪便宜，經常隨意停放汽機車。有網友近日在國小前目睹一台汽車停放在機車格內，讓他相當不滿。根據道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人停車時，若停車時間、位置、方式、車種不依規定，處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰。

一名網友在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，每到放學時間，學校周遭停車亂象隨處可見，常常可見「四輪大爺」毫不客氣的直接停在校門旁的機車格，讓他看了很傻眼。他也貼出一張照片，只見一台黑色轎車直接停在校門口的機車格上，一次就佔用四個機車停車格及中間的通道，違規事實相當明顯。

其他人留言，「有些人就是把車子當大型殘障輪椅的概念」、「有關亂停車的，我一律建議用球棒解決」、「就是有這種不要臉的人」、「檢舉啊」。

交通部長

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