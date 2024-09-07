他想玩東京道地體驗 網力推唱卡拉OK！一票人曝「這件事」最在地

日本是台灣人最喜歡的旅遊目的地之一，有網友近日要至當地觀光，他好奇「東京有沒有比較道地的體驗？」不少人推薦他去唱卡拉OK，還有人笑稱「上班時間擠電車上班，很道地」。

一名網友在PTT發文詢問「東京有沒有比較道地的體驗？」他表示，他查到相撲比賽、趴青哥、茶道體驗、藝妓表演、劇場表演、live house等，他好奇「還有什麼比較特別不是一般觀光行程的呢？有濃濃日本味道的最好，觀光景點以外的」。

其他人留言「去唱卡拉ok」、「我覺得卡拉OK還挺有日本風的」、「在家庭式餐廳用餐也是」、「擠電車、搶折扣便當、賭馬、看棒球、居酒屋喝爛醉」、「看球賽、競馬、參加祭典」、「學電視搞大胃王之旅」、「你表上沒列到的：屋形船、武士體驗、忍者體驗、卡丁車、暴走族聚會、烹飪課程、握壽司課程、搗麻糬體驗、居酒屋之旅、東京甩尾課程、坐禪體驗、紋身體驗，以上這些還只是東京都找得到的」、「傳統日本澡堂」。

一票人推薦他擠電車，留言「要體驗社畜生活，住立川擠早上八點的中央線」、「擠通勤電車呀」、「上班時間被撞肩膀」、「上班時間擠電車到丸之內上班」、「在早晨的地鐵車上睡覺」、「上次去看競馬還有round-1覺得不錯，山手線下班時間可以體驗超擠的感覺」。

有人建議他「直接語言學校留學一年，完全靠打工過活，租超便宜公寓，晚上搶打折便當，月底吃面紙，這樣應該很道地」、「有錢的話你可以直接在日本住3個月體驗日本生活」。