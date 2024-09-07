快訊

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠看過來

監院考察「北海道黑熊保育」 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

柯文哲重建抗綠第一品牌有3觀察指標 藍營恐被邊緣化？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他想玩東京道地體驗 網力推唱卡拉OK！一票人曝「這件事」最在地

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論東京道地體驗。圖為東京上野商店街人潮。 法新社
網友討論東京道地體驗。圖為東京上野商店街人潮。 法新社

日本是台灣人最喜歡的旅遊目的地之一，有網友近日要至當地觀光，他好奇「東京有沒有比較道地的體驗？」不少人推薦他去唱卡拉OK，還有人笑稱「上班時間擠電車上班，很道地」。

一名網友PTT發文詢問「東京有沒有比較道地的體驗？」他表示，他查到相撲比賽、趴青哥、茶道體驗、藝妓表演、劇場表演、live house等，他好奇「還有什麼比較特別不是一般觀光行程的呢？有濃濃日本味道的最好，觀光景點以外的」。

其他人留言「去唱卡拉ok」、「我覺得卡拉OK還挺有日本風的」、「在家庭式餐廳用餐也是」、「擠電車、搶折扣便當、賭馬、看棒球、居酒屋喝爛醉」、「看球賽、競馬、參加祭典」、「學電視搞大胃王之旅」、「你表上沒列到的：屋形船、武士體驗、忍者體驗、卡丁車、暴走族聚會、烹飪課程、握壽司課程、搗麻糬體驗、居酒屋之旅、東京甩尾課程、坐禪體驗、紋身體驗，以上這些還只是東京都找得到的」、「傳統日本澡堂」。

一票人推薦他擠電車，留言「要體驗社畜生活，住立川擠早上八點的中央線」、「擠通勤電車呀」、「上班時間被撞肩膀」、「上班時間擠電車到丸之內上班」、「在早晨的地鐵車上睡覺」、「上次去看競馬還有round-1覺得不錯，山手線下班時間可以體驗超擠的感覺」。

有人建議他「直接語言學校留學一年，完全靠打工過活，租超便宜公寓，晚上搶打折便當，月底吃面紙，這樣應該很道地」、「有錢的話你可以直接在日本住3個月體驗日本生活」。

PTT 居酒屋 日本 東京 觀光景點

延伸閱讀

想找「躺平職缺」…男發現「行政助理」搶手 網提醒必會1軟體

「不是幫妳點！」她吃男友點的壽司被罵哭 全網勸分：活在自己世界

簽斡旋後屋主反悔還提1要求 眾人見狀怒：照合約走

兼職時薪190元！他哀號「累到穿褲子都痛苦」 網見工作內容勸快逃

相關新聞

知名運動品牌網購取消1福利！鐵粉失望心碎 網解答調整原因

台灣只要網購幾乎都可享有7日退換貨機制，一名網友分享，運動品牌NIKE的退貨政策不斷更改，從佛心的60天，改成30天，現在又變成7天，就連無條件試穿、試用的規則也取消。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

為何在「月台」等火車而非日台、星台？他曝1圖網秒懂：長知識

前往火車站搭乘火車時，旅客都會在月台等候，但你知道為何等候的地方叫做「月台」，而非「日台」或「星台」嗎？近日一名網友分享一張照片，給出正確解答。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣人第一次去日本都有1現象！過來人爆共鳴：真的愣住不動

你過馬路時，汽機車會禮讓嗎？一名網友分享，第一次到日本玩的台灣人，過馬路時經常會看到車子停下來禮讓，通常第一反應都是「那個人在幹嘛？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他想玩東京道地體驗 網力推唱卡拉OK！一票人曝「這件事」最在地

日本是台灣人最喜歡的旅遊目的地之一，有網友近日要至當地觀光，他好奇「東京有沒有比較道地的體驗？」不少人推薦他去唱卡拉OK，還有人笑稱「上班時間擠電車上班，很道地」。

女牙助遇到姓「辛」新生兒...見名字笑噴！忍不住喊：台灣人克制一點

對於新生兒要取名，不少父母會感到困難。最近有一名牙助接到了一位新生兒患者，結果一聽到名字就笑出來，因為台灣人超愛諧音梗，她也忍不住喊「台灣人給我克制一點」。

她悔告性侵犯！每出庭重述「不願回想的被害細節」 還被質問怎不跑

「如果再來一次我不會提告」，一名曾提告性侵案件的網友在論壇上如此訴說。原PO透露自己5、6年前被一名男性友人性侵，事發1年後決定提告，但是每每出庭，原PO就要反覆地訴說自己被害的經過與細節，也得面對法官與對方律師的提問，這起官司打了3年，原PO在這期間，每收到法院寄來的文書都會焦慮到食慾不振與失眠，歷經2次庭審，最後該名男性友人被判無罪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。