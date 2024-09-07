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知名運動品牌網購取消1福利！鐵粉失望心碎 網解答調整原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，某知名運動品牌的退貨政策不斷更改，從佛心的60天，改成30天，現在又變成7天，就連無條件試穿、試用的規則也取消。圖／pakutaso
一名網友分享，某知名運動品牌的退貨政策不斷更改，從佛心的60天，改成30天，現在又變成7天，就連無條件試穿、試用的規則也取消。圖／pakutaso

台灣只要網購幾乎都可享有7日退換貨機制，一名網友分享，某知名運動品牌的退貨政策不斷更改，從佛心的60天，改成30天，現在又變成7天，就連無條件試穿、試用的規則也取消。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「Re：大家有發現NXXX官網退貨政策改了嗎？」為題，指出該品牌台灣官網剛上線時，退貨政策比照美國，享有60天內無條件退貨，後來縮水變30天，現在僅剩7天。此外，連原本的無條件試穿、試用也取消，讓他直言「跟一般線上購物的退貨政策完全一樣」。

貼文一出後，多數網友都不滿，紛紛表示「早就不在那裡買東西了」、「改一陣子了，價格沒有比其他便宜之下，其他平台會是更好的選擇」、「又沒比較便宜，幹麻在官網買東西？」、「常在7折活動但還是比較貴，一堆鞋被排除活動，還有給的折扣碼也是很多鞋都會排除」、「7折限制商品有夠多，而且是原價的7折，特價品沒有7折」，不過也有人認為從官方管道購物還是最有保障。

也有內行網友現身解答，指出該牌因為「政策改回重回經銷體系，自己官網利多不能給太多」。根據其官網表示，民眾網購的所有產品「均可在7天內退貨（部分商品除外）」，產品必須乾淨無汙損、未經洗滌、所有零配件完整，且保留產品原包裝，為可重新上架銷售的狀態，才符合退貨資格。

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