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台灣人第一次去日本都有1現象！過來人爆共鳴：真的愣住不動

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，第一次到日本玩的台灣人，過馬路時經常會看到車子停下來禮讓，通常第一反應都是「那個人在幹嘛？」。示意圖，歐新社
一名網友分享，第一次到日本玩的台灣人，過馬路時經常會看到車子停下來禮讓，通常第一反應都是「那個人在幹嘛？」。示意圖，歐新社

你過馬路時，汽機車會禮讓嗎？一名網友分享，第一次到日本玩的台灣人，過馬路時經常會看到車子停下來禮讓，通常第一反應都是「那個人在幹嘛？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣人第一次到日本」為題，貼出兩張圖片，可以發現一名行人準備過馬路，卻看到一輛汽車停在斑馬線前，駕駛示意行人先通過，行人內心則不解「那個人在做什麼？為什麼要停呢？」，讓他開玩笑稱「台灣人第一次到日本時，都會遇到的狀況」。

貼文一出後，多數網友都笑翻，紛紛表示「+1，上次還在找路駕駛就停下來等我了，但其實我根本還不確定要不要過馬路，只好硬著頭皮走過去，好險最後沒走錯」、「上次在京都我習慣性停下來等車，結果駕駛停下來跟我對看，笑死」、「台灣連走在人行道都有腳踏車搶道，何況是過馬路」、「去幾次都在想車為什麼要停」、「很多地方都會，只有台灣人會跟行人爭道」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「在九州看過汽車離斑馬線至少50公尺以上就開始減速」、「歐美會更嚴重，人還沒走到路口，車子就先停下來等了」、「在美國跟駕駛對看過，他超遠就開始滑行，我還沒發現他是在讓我」、「別說日本！去年去加州、今年去首爾也都是這樣」、「在日本郊區看到車子大老遠就在禮讓，實在佩服」。

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