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女牙助遇到姓「辛」新生兒...見名字笑噴！忍不住喊：台灣人克制一點

聯合新聞網／ 綜合報導
最近有一名女牙助接到了一位姓「辛」的新生兒患者，結果一聽到名字就笑出來。示意圖。聯合報系資料照／記者張睿杰攝影
最近有一名女牙助接到了一位姓「辛」的新生兒患者，結果一聽到名字就笑出來。示意圖。聯合報系資料照／記者張睿杰攝影

對於新生兒要取名，不少父母會感到困難。最近有一名女牙助接到了一位姓「辛」的新生兒患者，結果一聽到名字就笑出來，因為台灣人超愛諧音梗，她也忍不住喊「台灣人給我克制一點」。

這名職業為牙助的女網友在社群平台「Threads」發文表示，最近遇到了父母帶寶寶去診所塗氟，結果掛號時她看到名字不小心笑出來，原來寶寶叫做「辛秦豪」，全名就是「心情好」的諧音，讓她直呼「台灣人給我克制一點 ，他求學過程一定被笑死」。

不少網友看到也紛紛留言，「他爸媽給他人生副本增加難度的嗎？」、「還看過一個『楊樂多』」、「我鄰居啊阿嬤叫黃上⋯然後她先生姓謝，上次看病遇到覺得叫名字的護士很厲害都不會笑場」、「辛秦豪、辛秦淮，怎麼開始怎麼辦」。

此外，也有過人來表示，「我的本名也是微諧音梗，從小到大都要回答一樣的問題，到最後有時候直接跟別人說叫我英文名字就好。但也捨不得改名，意思沒有不好，而且命名時都是父母的善意與期許，只是每一次被問有沒有人問過一樣的問題時，我都很想白眼對對方說，你沒有你想的這麼敏銳注意到」。

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