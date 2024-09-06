點外送飲料見封膜被戳一大洞 其他家店員曝真相：我也不敢喝

對於不少人來說，外送是最方便的服務，只要利用平台點餐，坐在家裡就可以等待美食送上門。不過有一名女網友日前點飲料外送，但收到後卻發現封膜被戳了一個大洞，而且這個洞還用膠帶封起來，讓她嚇得不敢喝。

這名女網友在臉書「爆怨3公社」寫道，日前看到外送有免運活動，於是點了飲料來喝，沒想到拿到飲料時卻發現封膜被戳了一個洞，洞的大小就像是被人用吸管插過的，而且洞口還用透明膠帶封起來，她看了後完全不敢喝。

原PO回想起之前點過幾次飲料都有吸管，但這次吸管卻消失了，讓她有點擔心，於是打電話告知店家，對方聽了覺得很誇張，表示會向外送平台客服反映，也會想其他方式不讓外送員可以直接接觸餐點。

不少人看了直呼太扯，「非汽水氣泡類戳這個洞有點扯，而且就算戳洞也不會大成這樣，是我我也不敢喝」、「戳洞大部分都是用針吧？我遇過買熱咖啡是用針戳洞避免爆開還啥的，但版主這…也太大洞了？」、「熱飲的孔沒有戳這麼大的，這明明就吸管插的」；還有前飲料店員工留言表示，「排氣孔我們是會用特別的小針戳個孔，封好後用膠帶貼好，孔都很小的，但這個根本就是吸管插過的，是我也不敢喝」。