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她悔告性侵犯！每出庭重述「不願回想的被害細節」 還被質問怎不跑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友因遭性侵而上法院，卻因法庭的審判過程，焦慮到失眠和吃不下。 示意圖／ingimage
一名網友因遭性侵而上法院，卻因法庭的審判過程，焦慮到失眠和吃不下。 示意圖／ingimage

「如果再來一次我不會提告」，一名曾提告性侵案件的網友在論壇上如此訴說。原PO透露自己5、6年前被一名男性友人性侵，事發1年後決定提告，但是每每出庭，原PO就要反覆地訴說自己被害的經過與細節，也得面對法官與對方律師的提問，這起官司打了3年，原PO在這期間，每收到法院寄來的文書都會焦慮到食慾不振與失眠，歷經2次庭審，最後該名男性友人被判無罪。

原PO在Dcard以「如果再一次，我不會對性侵犯提告」為題發文表示，自己在5、6年前被一位不熟識的男性友人性侵，原PO花了半年的時間走出陰霾，然而又過了半年，原PO在網路上看到一則貼文，發現也有人被那名男子性侵，手法、地點和原PO一模一樣，在留言區也有2、3個人表示遇到相似的狀況，原PO後來聯絡到發文者，也決定對該名男性加害者提出告訴。

官司耗時3年，原PO透露在這期間飽受焦慮與恐慌，只要收信發現有法院寄來的文書，就會焦慮到食欲減少也睡不好，因為每次去法院都要詳細敘述不願憶起的被害過程，接著再受到法官與對方律師的質疑。

原PO指出她最印象深刻的法庭上的對話是，法官詢問原PO被害當下是否有反抗，更問原PO性侵細節，而被告的律師也問原PO，「對方性侵時妳為什麼沒有反抗？」原PO回答後，法官又問，該名男子施暴多久原PO才放棄抵抗，原PO具體回答但被對方律師質疑為何記得這麼清楚，原PO在法庭直言，「因為這是我真實發生的事情，並不是噩夢所以我一直記得」。原PO補充每次出庭時都會被問「為什麼不跑、不叫、當下不報案」，讓原PO後來第2次庭審時選擇不出庭。

原PO也透露，因開庭常常向公司請假，後來被公司主管盯上，被逼著在同事面前說請假原因、開庭原因，原PO覺得要說出實情非常困難，最後受創地離開公司。

至於判決結果，原PO指出一審該名男子被判5年，二審被判無罪，檢察官欲再次上訴也被駁回，由於收到判決文書的當下是原PO婚禮的前一週，讓原PO很害怕婚禮當天，該名男子會現身，原PO在文末吐露，即使輿論鼓勵性犯罪的被害者向加害者提告，「但大家卻忽略了提告後會發生的所有事情，受害者們到底有沒有能力去面對」，更以自身經歷為例表示對自己而言，「不告」也許才是較佳的選擇，「雖然有點缺德但至少我能保護自己不讓自己崩潰」。

有網友也分享被性騷擾、性侵，最後在司法環節失利的經驗，「前陣子就醫被性騷，第一時間發文求救了，還被法扶的律師說，公開發文對方可以告我，對於這個司法體系完全死心了」、「我也是，如果再一次，也不願意提告，除了必須重複回想和述說，還要一直被質問為什麼不逃跑求救，體內有他的DNA，甚至被偷拍，最後還因為證據不足不起訴」、「文章不敢細看，因為我有一樣或類似的經歷，我是回家途中被陌生人性侵，只想說，對，再來一次我也不要在法庭上被羞辱」。

也有網友點出現今司法結構的問題，「我只能說台灣的司法環境越來越重視人權跟隱私權，有稍微關注跟偵查方法有關的法條修法方向，就可以看出現在的偵辦環境越來越艱難，寧願錯放100也不願錯殺1個，像這樣的案件，事隔幾年且在只有受害人證詞的情況下，確實會導致法官不敢判或是判不重」。

性侵

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