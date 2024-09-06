快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，非當事行李箱。圖／pixabay
示意圖，非當事行李箱。圖／pixabay

近來有一款號稱可載人、可登機的行李箱十分熱門，常能看到短影音內使用者乘著行李箱到處遊走的畫面。不過有名空服員發文勸世，指出該類型行李箱即使拆掉電池、沒裝什麼東西，上秤也有13.5公斤，可以說完全不符各航空公司手提限重，「希望各位旅客不要再帶電動行李箱登機了」。

該名空服員在社群平台threads上分享一張電動行李箱機場櫃檯秤重照，指出該電動行李箱裡面沒裝什麼東西，電源也拔掉了，上秤還是測得13.5公斤重，遠遠超過國內航空常見的7-10公斤的手提行李限重，無奈建議旅客不要再帶此類行李箱登機，「走路不方便的可以選擇坐輪椅、坐娃娃車，望周知」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

發文引起討論，「還是一堆無腦的人帶這上機，還一直說廣告說可以當登機箱」、「看到這個腦中就會想起來『精緻女孩坐高鐵』之類的」、「走路不方便⋯其實可以在家裡更省錢」、「很多家長買給小朋友用！我真的覺得台灣小朋友蠻缺運動的，不然為什麼連出國這麼開心的事都懶得走」、「目前禁止電動行李箱只有Emirates，其他航空公司未知。但是香港機場、日本都是禁止電動行李箱」。

有人疑惑「每家的商務艙都可以帶吧？」，不少人隨即留言反駁「那間可以？長榮還有特地寫超過7公斤不可以手提」、「台灣的航空公司都不行…星宇商務艙最多10，這咖13也無法」、「ANA跟JAL也不行喔，阿聯酋航空是完全沒辦法上機噢，商務艙也不行」、「華航不行，我朋友上個月才拜託我去機場幫她拿回家，我聽她唸了一個多月」、「商務艙我的經驗是行李不太查，不要太誇張包含托運重量都是睜一隻眼閉一隻眼」。

也有網友不滿電動行李箱使用者肆意奔馳的舉動，「上週五在桃機第二航廈才差點被一位騎著行李箱的成年女性撞到，完全沒在看路用飆的超危險」、「最近剛飛韓國，去程回程都有看到成年男女在坐，真的只會讓人想到在玩行李推車的屁孩」、「我前天下班看到有人開這個在機場奔馳差點撞到我，我狂瞪他（非台灣的機場）」、「身為車站站務員，有時也會遇到把電動行李箱當助行器的旅客，我們也是要求把電池拆掉才能進站，那東西就不是法定輔具啊，為什麼不坐輪椅啊」。

日媒《ANNnews》報導，今年6月時一名中國籍女性在大阪人行道上騎乘電動行李箱遭警察取締，因該行李箱最高時速可達13公里，達到日本法規電動自行車標準，故被認定是無照駕駛。

機場 空服員 行李箱

延伸閱讀

「新馬路三寶」太恐怖！大媽坐它上路、下一秒慘摔 網友狂酸：我給4分

影／土耳其航空飛台北遇亂流！6傷其中1送醫 受傷旅客：行李架整個掉下

出國玩行李沒跟上超掃興！專家警告：行李箱上別貼「1東西」恐導致無法登機

外國客大行李霸佔新幹線行李區！日乘客乖乖訂位無處擺不爽了

相關新聞

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

近來有一款號稱可載人、可登機的行李箱十分熱門，常能看到短影音內使用者乘著行李箱到處遊走的畫面。不過有名空服員發文勸世，指出該類型行李箱即使拆掉電池、沒裝什麼東西，上秤也有13.5公斤，可以說完全不符各

這麼local！「台灣連鎖小吃」登南韓旅遊書 內行人認證：輾壓日韓

出國旅遊，不少遊客會照著旅遊書介紹按圖索驥，照著書上介紹品嘗當地美食。近日有網友發現韓國書店的台灣旅遊書上特別介紹知名連鎖店「八方雲集」，稱讚它便宜又美味，讓他大惑不解「介紹八方幹嘛」？釣出內行人解謎

迪卡儂後背包被嫌不好看！釣出小編留言「有點傷人」 網狂幫補血

一名男網友在社群發文詢問哪裡有賣好看的後背包，有人向他推薦可以去迪卡儂看看，網友則回覆「我要好看的」，意外引來迪卡儂小編留言「你這樣有點傷人」，逗趣的發言掀起網路熱議

師公見祖先牌位2字驚呼「不能亂刻」 他一翻族譜才知自己家世顯赫

不少人家裡都有供奉祖先牌位的習俗。

五迷好瘋！花蓮旅宿開天價「1晚80萬」照樣訂 業者無奈澄清：沒有宰客

天團「五月天」日前宣布11月在花蓮舉辦公益演唱會，當地民宿立刻被「五迷」搶訂一空，同時也傳出部分不肖業者哄抬房價的情形，甚至有網友在訂房網發現一晚近80萬的天價房費。不過業者澄清不是宰客，調高房價是正

必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

連續7年獲得必比登推薦的雙月食品社爆食安問題！一位消費者透過外送平台點餐，吃到一半發現白菜裡有蟑螂，嚇到秒吞胃藥，其他餐點也不敢再吃了，並在店家google評論留下一星負評。對此，雙月食品社公開道歉，坦言衛生安全是業者的責任，會努力改善加強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。