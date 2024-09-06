別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

近來有一款號稱可載人、可登機的行李箱十分熱門，常能看到短影音內使用者乘著行李箱到處遊走的畫面。不過有名空服員發文勸世，指出該類型行李箱即使拆掉電池、沒裝什麼東西，上秤也有13.5公斤，可以說完全不符各航空公司手提限重，「希望各位旅客不要再帶電動行李箱登機了」。

該名空服員在社群平台threads上分享一張電動行李箱機場櫃檯秤重照，指出該電動行李箱裡面沒裝什麼東西，電源也拔掉了，上秤還是測得13.5公斤重，遠遠超過國內航空常見的7-10公斤的手提行李限重，無奈建議旅客不要再帶此類行李箱登機，「走路不方便的可以選擇坐輪椅、坐娃娃車，望周知」。

發文引起討論，「還是一堆無腦的人帶這上機，還一直說廣告說可以當登機箱」、「看到這個腦中就會想起來『精緻女孩坐高鐵』之類的」、「走路不方便⋯其實可以在家裡更省錢」、「很多家長買給小朋友用！我真的覺得台灣小朋友蠻缺運動的，不然為什麼連出國這麼開心的事都懶得走」、「目前禁止電動行李箱只有Emirates，其他航空公司未知。但是香港機場、日本都是禁止電動行李箱」。

有人疑惑「每家的商務艙都可以帶吧？」，不少人隨即留言反駁「那間可以？長榮還有特地寫超過7公斤不可以手提」、「台灣的航空公司都不行…星宇商務艙最多10，這咖13也無法」、「ANA跟JAL也不行喔，阿聯酋航空是完全沒辦法上機噢，商務艙也不行」、「華航不行，我朋友上個月才拜託我去機場幫她拿回家，我聽她唸了一個多月」、「商務艙我的經驗是行李不太查，不要太誇張包含托運重量都是睜一隻眼閉一隻眼」。

也有網友不滿電動行李箱使用者肆意奔馳的舉動，「上週五在桃機第二航廈才差點被一位騎著行李箱的成年女性撞到，完全沒在看路用飆的超危險」、「最近剛飛韓國，去程回程都有看到成年男女在坐，真的只會讓人想到在玩行李推車的屁孩」、「我前天下班看到有人開這個在機場奔馳差點撞到我，我狂瞪他（非台灣的機場）」、「身為車站站務員，有時也會遇到把電動行李箱當助行器的旅客，我們也是要求把電池拆掉才能進站，那東西就不是法定輔具啊，為什麼不坐輪椅啊」。

據日媒《ANNnews》報導，今年6月時一名中國籍女性在大阪人行道上騎乘電動行李箱遭警察取締，因該行李箱最高時速可達13公里，達到日本法規電動自行車標準，故被認定是無照駕駛。