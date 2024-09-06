這麼local！「台灣連鎖小吃」登南韓旅遊書 內行人認證：輾壓日韓

出國旅遊，不少遊客會照著旅遊書介紹按圖索驥，照著書上介紹品嘗當地美食。近日有網友發現韓國書店的台灣旅遊書上特別介紹知名連鎖店「八方雲集」，稱讚它便宜又美味，讓他大惑不解「介紹八方幹嘛」？釣出內行人解謎「韓國的餃子跟八方雲集的水餃完全是不同的食物」。

人在韓國的原PO在社群平台threads上分享趣事，指出在當地書店看到介紹一本台灣旅遊與美食的書籍，覺得有趣便翻了翻，沒想到裡面竟用一整頁介紹八方雲集！從他分享的圖片可看到，書上說明八方雲集是很受歡迎的知名餃子店，售有多種煎餃和水餃，可依自己口味做選擇，價格便宜實惠，更建議搭配無糖豆漿享用。

八方雲集的煎餃、水餃深受外國遊客歡迎。圖／聯合報系資料庫

疑問一出，立刻招來網友踴躍發言，認為台灣餃類口感遠勝日韓，「因為八方一家就屌打韓國所有的餃類」、「韓國的餃子吃了真的很崩潰」、「韓國餃子吃過一次嚇到，真的台灣的好吃太多了」、「駐韓六年淚推⋯」、「韓國餃子類基本上難吃到炸」、「在韓國吃過餃類才會發現八方有夠好吃」、「因為八方雲集的餃子真的輾壓日韓餃類」、「欸八方真的要介紹，韓國人需要知道好吃的餃」、「我老公韓國人，八方是他少數會提起的台灣食物，他甚至一度想學起來在韓國賣」。

有些人則表示，旅遊書介紹連鎖餐廳很正常，甚至自己也愛帶外國友人探索小吃，「要local就是要吃八方，外國朋友來我都不帶他們吃什麼鼎泰豐的」、「之前在中山站附近被韓國旅客問過路，結果他們要找的是85度c」、「之前在路上遇到韓國觀光客手拿旅遊書問我一家咖啡店怎麼走，一看竟然是『丹堤』」、「這跟介紹日本吉野家差不多意思」、「就跟台灣人跑去日本吃王將跟花月嵐一樣，可能日本人也覺得幹嘛特別介紹連鎖店」、「旅行不就是這樣，你每天過膩的生活可能是別人的寶藏」。