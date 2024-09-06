快訊

泰國最年輕女總理！塔克辛家族重掌大權，卻危機顯現？

民眾黨號召全民開講抗議司法濫權 首站周日立院旁登場

麻豆監理站女代辦員「蹲車前拆牌」 預拌車司機沒看到開車輾頭她慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這麼local！「台灣連鎖小吃」登南韓旅遊書 內行人認證：輾壓日韓

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓街景。圖／pixabay
南韓街景。圖／pixabay

出國旅遊，不少遊客會照著旅遊書介紹按圖索驥，照著書上介紹品嘗當地美食。近日有網友發現韓國書店的台灣旅遊書上特別介紹知名連鎖店「八方雲集」，稱讚它便宜又美味，讓他大惑不解「介紹八方幹嘛」？釣出內行人解謎「韓國的餃子跟八方雲集的水餃完全是不同的食物」。

人在韓國的原PO在社群平台threads上分享趣事，指出在當地書店看到介紹一本台灣旅遊與美食的書籍，覺得有趣便翻了翻，沒想到裡面竟用一整頁介紹八方雲集！從他分享的圖片可看到，書上說明八方雲集是很受歡迎的知名餃子店，售有多種煎餃和水餃，可依自己口味做選擇，價格便宜實惠，更建議搭配無糖豆漿享用。

八方雲集的煎餃、水餃深受外國遊客歡迎。圖／聯合報系資料庫
八方雲集的煎餃、水餃深受外國遊客歡迎。圖／聯合報系資料庫

疑問一出，立刻招來網友踴躍發言，認為台灣餃類口感遠勝日韓，「因為八方一家就屌打韓國所有的餃類」、「韓國的餃子吃了真的很崩潰」、「韓國餃子吃過一次嚇到，真的台灣的好吃太多了」、「駐韓六年淚推⋯」、「韓國餃子類基本上難吃到炸」、「在韓國吃過餃類才會發現八方有夠好吃」、「因為八方雲集的餃子真的輾壓日韓餃類」、「欸八方真的要介紹，韓國人需要知道好吃的餃」、「我老公韓國人，八方是他少數會提起的台灣食物，他甚至一度想學起來在韓國賣」。

有些人則表示，旅遊書介紹連鎖餐廳很正常，甚至自己也愛帶外國友人探索小吃，「要local就是要吃八方，外國朋友來我都不帶他們吃什麼鼎泰豐的」、「之前在中山站附近被韓國旅客問過路，結果他們要找的是85度c」、「之前在路上遇到韓國觀光客手拿旅遊書問我一家咖啡店怎麼走，一看竟然是『丹堤』」、「這跟介紹日本吉野家差不多意思」、「就跟台灣人跑去日本吃王將跟花月嵐一樣，可能日本人也覺得幹嘛特別介紹連鎖店」、「旅行不就是這樣，你每天過膩的生活可能是別人的寶藏」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

出國旅遊 水餃 觀光客

延伸閱讀

想吃霸王餐！客人自帶蟑螂偷放餐盤上 全被監視器錄下

考題黑成一片怪行政…他嘆「老老師」該淘汰 網勸別忍：資歷不等於能力

台美日韓馬聯手查獲 天道盟太陽會利用加州紅酒運毒

高GDP假象？南韓YTR介紹台灣月薪遠低日韓 台灣人嘆：無法反駁

相關新聞

這麼local！「台灣連鎖小吃」登南韓旅遊書 內行人認證：輾壓日韓

出國旅遊，不少遊客會照著旅遊書介紹按圖索驥，照著書上介紹品嘗當地美食。近日有網友發現韓國書店的台灣旅遊書上特別介紹知名連鎖店「八方雲集」，稱讚它便宜又美味，讓他大惑不解「介紹八方幹嘛」？釣出內行人解謎

迪卡儂後背包被嫌不好看！釣出小編留言「有點傷人」 網狂幫補血

一名男網友在社群發文詢問哪裡有賣好看的後背包，有人向他推薦可以去迪卡儂看看，網友則回覆「我要好看的」，意外引來迪卡儂小編留言「你這樣有點傷人」，逗趣的發言掀起網路熱議

師公見祖先牌位2字驚呼「不能亂刻」 他一翻族譜才知自己家世顯赫

不少人家裡都有供奉祖先牌位的習俗。

五迷好瘋！花蓮旅宿開天價「1晚80萬」照樣訂 業者無奈澄清：沒有宰客

天團「五月天」日前宣布11月在花蓮舉辦公益演唱會，當地民宿立刻被「五迷」搶訂一空，同時也傳出部分不肖業者哄抬房價的情形，甚至有網友在訂房網發現一晚近80萬的天價房費。不過業者澄清不是宰客，調高房價是正

必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

連續7年獲得必比登推薦的雙月食品社爆食安問題！一位消費者透過外送平台點餐，吃到一半發現白菜裡有蟑螂，嚇到秒吞胃藥，其他餐點也不敢再吃了，並在店家google評論留下一星負評。對此，雙月食品社公開道歉，坦言衛生安全是業者的責任，會努力改善加強。

99％像！好市多1款高人氣衛生紙爆山寨版 過來人驚吐實情：一言難盡

好市多是許多人購物的好去處！一名網友在Threads發文分享，買了一款衛生紙，誤認成好市多的衛生紙，拆開來使用後，拿來擦屁股才驚覺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。