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迪卡儂後背包被嫌不好看！釣出小編留言「有點傷人」 網狂幫補血

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為迪卡儂品牌全新Logo。圖／迪卡儂提供
圖為迪卡儂品牌全新Logo。圖／迪卡儂提供

一名男網友在社群發文詢問哪裡有賣好看的後背包，有人向他推薦可以去迪卡儂看看，網友則回覆「我要好看的」，意外引來迪卡儂小編留言「你這樣有點傷人」，逗趣的發言掀起網路熱議。

男網友於《Threads》發文提問，「公館哪裡有賣好看的後背包嗎？」留言底下一名網友表示若是機能性後背包，可以去迪卡儂尋寶，原PO看到後則直言他要「好看的」，沒想到竟釣出迪卡儂小編留言「你這樣有點傷人」，讓他感到相當驚慌趕緊道歉「對不起，我不是這個意思！」。

迪卡儂小編的留言也吸引1.1萬人按讚，許多脆友紛紛留言「其實你們家這幾年好很多了…以前很多螢光色的東西」、「小編別難過，你們家的運動褲我穿5年都穿不壞，很耐」、「迪卡儂別傷心，上次我穿你們的褲子去健身房，被誇獎很好看，問我哪裡買的」、「迪卡儂的小背包超好用，還很能裝」、「瑜珈服很好看」、「忽然想逛迪卡儂了」。

不過也有人表示「迪卡儂裡什麼都有賣，就是沒有賣設計感」、「雖然不是你們的錯，但有些東西真的不太好看」、「小編別哭，你們家的包某些真的不怎麼好看，但吸水大毛巾很好用」、「快跟公司建議出一些更好看的背包」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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