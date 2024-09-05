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師公見祖先牌位2字驚呼「不能亂刻」 他一翻族譜才知自己家世顯赫

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友因阿公過世，師公來家裡做法會時看到祖先牌位後，詢問他們家人是否有人當過官或王爺，他查了祖譜後大吃一驚。示意圖／ingimage
有網友因阿公過世，師公來家裡做法會時看到祖先牌位後，詢問他們家人是否有人當過官或王爺，他查了祖譜後大吃一驚。示意圖／ingimage

不少人家裡都有供奉祖先牌位的習俗。一名網友因阿公過世，師公來家裡做法會時看到祖先牌位上刻了「皇朝」，詢問他們家人是否有人當過官或王爺，於是他就去找了祖譜，沒想到令他大吃一驚。

一名網友在Threads發文，他的阿公過世一年，師公來家裡做合爐法會，後來師公看到他們家祖先牌位刻了「皇朝」兩字後，詢問「你們家有人當過官或王爺喔？」，並表示，「這個不能亂刻的餒」，於是原po去找了阿公流傳的祖譜，沒想到查了後相當驚人。族譜上面寫了「宣帝」、「文帝」，原po查了之後發現竟然是皇帝，還有子孫第幾子被封什麼王，跟族譜寫的一樣，令他相當驚訝，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「我也是陳家耶～我們家的族譜長得很古老是褐色的（也忘記是從哪個地區來到台灣的），我爺爺在小時候給我看過也會講故事，祖先不是宰相就是將軍，都有畫像和人物介紹，小時候很喜歡翻來看」、「我也很好奇族譜這東西，但沒實際看過」、「外公祖先有個叫施琅的」、「沒有亂刻，你是流落在民間的皇家成員啊」、「王爺您好，參見王爺」、「全部是武將啊，強」、「看來你是官不知幾代」。

有網友好奇，「這是有重寫過嗎？不然也太新了吧」，原po則表示，爸爸說阿公20年前要寫他們這代35代，到時候就給師傅重新寫一本，原本那本的已經爛掉了，「阿公叫我們好好保留」。不過，有網友則認為，「怎麼說呢…族譜寫到什麼王什麼帝的大概率是偽造的，不要太當真。我們家族譜還是從隴西李世民開始的呢，自己開心就好」、「大部份經不起嚴格的考察」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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