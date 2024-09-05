五迷好瘋！花蓮旅宿開天價「1晚80萬」照樣訂 業者無奈澄清：沒有宰客

天團「五月天」日前宣布11月在花蓮舉辦公益演唱會，當地民宿立刻被「五迷」搶訂一空，同時也傳出部分不肖業者哄抬房價的情形，甚至有網友在訂房網發現一晚近80萬的天價房費。不過業者澄清不是宰客，調高房價是正常操作，避免多組客人同時訂房造成爆房，但他也笑說「還是有人不看價格就訂了」。

今年4月強震重創花蓮，為振興當地觀光，五月天宣布11月2日、3日在花蓮舉辦公益演唱會，皆為免費入場。消息一出，歌迷立刻湧入預訂民宿，當地住房率立刻突破7成，不過也發現有些旅宿業者趁此機會調高價格，打算狠敲一筆，甚至有旅館在訂房網上的價格高達79萬9999元！

從截圖可看到該旅宿位於東大門夜市附近，地點優越，不過一間雙人大床房開價88萬8888元，搭配訂房網優惠，1晚也要近80萬，令人傻眼。但業者表示，其實背後另有原因，並非宰客。

花蓮有人旅宿集團在粉專表示，由於旅客訂房後有可能取消，若剛好是釋出熱門時段的房間，很有可能出現多個平台同時訂房（即多人同時下單成功），但後台卻只能收到一張訂單、導致「爆房」的情況。因此在旺日、滿房的情況下，會先調整後台價格來避免之後發生爆房，這是業內操作技巧，已行之有年，沒有要宰客的意思。

據《今日新聞》報導，業者無奈表示，雖然事先把價格調成天價防旅客搶訂，但仍有人「不看價格直接訂」，直到他致電詢問才發現自己訂了80萬1晚的旅館。

為響應公益演唱會，業者4日也提供一間「5樓雙人房」號召大家爬樓梯做愛心，即日起至9日，以0元起標的方式出售該房間，最後得標者將房費捐至家扶基金會就可憑捐款證明入住。