必比登名店爆食安問題！她吃小白菜驚見蟑螂怒留負評 業者公開道歉

連續7年獲得必比登推薦的雙月食品社爆食安問題！一位消費者透過外送平台點餐，吃到一半發現白菜裡有蟑螂，嚇到秒吞胃藥，其他餐點也不敢再吃了，並在店家Google評論留下一星負評。對此，雙月食品社公開道歉，坦言衛生安全是業者的責任，會努力改善加強。

根據「TVBS新聞網」報導，一位女性消費者2日透過外送平台訂購雙月食品社餐點，共點了小白菜、百頁豆腐、高麗菜、花干等小菜，吃到一半，發現小白菜裡有個像「油蔥」的東西，但看起來有點怪怪的，用筷子翻動一下，竟然是一隻小蟑螂，嚇得她馬上去吃胃藥，害怕其他餐點也有問題，完全不敢再吃了。

據報導，該消費者翻看該店家Google評論，發現自己並不是第一個案例，認為直接打電話給店家反應，對方也未必會改善，決定在google評論留下「衛生管理堪憂」一星負評，希望能讓更多消費者注意到店家衛生問題。

之後，雙月食品社業者在官方臉書、Google評論發文道歉，坦言衛生安全是業者的責任，「但說真心話，真的無法100%保證永遠沒問題，即便如此還是責無旁貸，只敢說盡力去做到最完善，如果不足，就努力改善加強，遇到問題就是面對處理！」。並且希望顧客如果遇到任何服務上、餐點上的問題，能撥打客服電話溝通，讓他們能有盡速改善的機會。