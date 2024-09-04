99％像！好市多1款高人氣衛生紙爆山寨版 過來人驚吐實情：一言難盡

好市多是許多人購物的好去處！一名網友在Threads發文分享，買了一款紫色包裝的衛生紙，誤認成好市多科克蘭（Kirkland）的衛生紙，拆開拿來擦屁股驚覺觸感不對，仔細觀察之下，品牌名竟是「歐香」衛生紙。

貼文一出，吸引1.1萬人按讚，引來許多網友留言討論，「這有梗」、「間諜衛生紙」、「原來它有兄弟」、「這樣都可以，也太好笑了吧」、「很容易搞混」、「連這都有高仿（高度仿真的假冒商品）」、「這次我忍不了」、「這很幽默」、「也仿得太像了吧」、「99％像，也仿得太像了吧」、「乍看蠻像的欸」、「真的有夠像」、「我以為是拿到棉花糖」。

部分網友與原PO有共鳴，「人類的屁股真的很厲害，一擦就知道差在哪」、「屁股會認紙，這真的讓人一言難盡」、「哈哈哈，我家也有買，一摸到紙就知道不是了」，也有人認為歐香牌的衛生紙不好使用，「這會黏住，不推！」、「歐香我家也有，用起來粗粗的」。

此外，有網友表示他牌衛生紙更好用，「我都用舒潔棉柔厚韌(三層)抽取衛生紙，真的很不錯，現在還有限時特價」、「要不要試試倍潔雅好韌真3層抽取衛生紙，它不掉屑、不易破、厚度一張就夠」。