全網震驚！超商傳真500元天價引議論 內行人曝真相：長知識了

台灣處處有溫情，一名網友在Threads上分享一則暖心的故事。她表示日前在高鐵座位上把一整杯滿滿的拿鐵打翻了，當下非常驚慌失措。緊急找到正在打掃廁所的清潔阿姨，阿姨一來就拿出一大疊衛生紙，蹲下去擦著，事情處理完畢後，原本離開的阿姨又匆忙回來問原PO「你的包包有沒有弄髒」，暖心的舉動逼哭元PO，她忍不住喊道「為什麼這麼善良呢」。

2024-09-04 14:36