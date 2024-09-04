全網震驚！超商傳真500元天價引議論 內行人曝真相：長知識了
現在的超商提供多元的服務讓消費者做使用！近日一名網友於Threads上傳超商的影印機照片，其中有一項目稱為「衛星傳真」，一頁竟要價500元，不忍提出質疑，「好想知道真的有人用過衛星傳真嗎？」
貼文一出，立刻吸引近萬人按讚，並對此議論紛紛，「長知識了」、「嫦娥那邊收得到嗎？」、「我小時候以為衛星傳真是傳給外星人，想說7-11服務包山包海，還要包傳真給外星人，真辛苦了」、「好酷喔，第一次看到這種傳真方式，通常什麼情況下會用啊？」、「就是特別版本的國際長途電話」、「家裡開超商，沒遇過...」。
有部分網友看到別人使用過的經驗，「南極和一些天文台會用到！」、「有傳過是船員給船上的」、「靠海地區的7-11應該比較可能遇到，好像都是傳給在跑船的比較多」、「通常是跑船的要什麼文件會用到，以前在東港的小七看人用過」，更意外釣出曾經在7-Eleven工作的員工現身說法，「我做6年，遇過一次而已」、「剛好有遇過，傳回英國申請失業津貼，一位女生（應該是在這邊當英文教師），傳了2張，我一直跟她強調價格，但是她好像無所謂」。
此外，有網友提到使用過國際傳真的項目，「現在旅遊業還是很常使用國際傳真，但是因為很貴，所以之後的聯繫都跟業者傳mail了」、「傳過一次國際傳真，但那很久了，因為日本溫泉飯店要傳真預約，約快十年前了，現在很多都有年輕人經營，寄mail就好了」。
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