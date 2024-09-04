駕駛開iRent連切4車道 後車險遭撞嚇喊：差點被擊落！
新手駕駛上路時，要多注意車況，避免發生危險。日前有位網友抱怨，差點被共享汽車iRent擊落，指出對方在國道上以為「打方向燈就是無敵星星」，從最內側車道直接切出外車道，讓原PO驚呼「遠離iRent，人人有責！」
一名網友在「爆料公社」貼出一段影片，只見一台iRent在國道上打右轉方向燈，一路沒有減速，從最內側車道切到最外側車道，幾乎沒在看右側，而原PO直行，險些被撞上，後來原PO減速往右偏讓iRent通過，才避免發生意外。事後他氣炸表示「差點被iRent擊落，以為打方向燈就吃了無敵星星？從最內車道直接切過，真的好險右側沒車，要不然就掰掰了，當下右腳狂抖」。
影片曝光後，多數人也批評iRent駕駛，「駕照是雞腿考來的？這種人別開車，免得害到無辜人」、「真惡劣，太可怕了吧」、「這是在開什麼車？想死自己滾遠點死」、「連續跨4個車道，這種車不檢舉，真的太對不起自己了」、「之前我在台南也差點被iRent擊落，打左轉燈右轉，嚇死我了」、「真的看過好幾台iRent亂開，想轉就轉，想切就切」、「你根本被逼下交流道了啊，開車窗罵他吧」、「對方這種切法，連續第2個車道時，就要有心理準備離他遠一點了」、「一堆三寶用iRent來練車，根本危險駕駛」。
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