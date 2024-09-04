回國跑錯機場…台旅客搭計程車從成田奔羽田 慘痛代價曝光

暑假期間不少人會出國旅遊，出國時要多注意飛機起飛時間及地點，以免被困在當地。一名網友出遊要回國時，發現跑錯機場，令他相當著急，最後用「1方法」回到原本的機場，自嘲「蠢過99%的人」。

一名網友在Threads發文求救，他去日本遊玩要回國時發現自己跑錯機場，本來是在羽田機場登機，卻看錯登機地點不小心跑到成田機場，由於是廉航的便宜機票，不能改時間和地點加上又是半夜，因此相當煩惱。

後來原po搭上夜間計程車，總共花了42780日幣(約新台幣9400元)，幾乎掏光身上的錢，從成田機場搭到羽田機場趕上班機，不禁感嘆，「我好像等於沒省到錢」，引起不少熱烈討論。

網友紛紛表示，「4萬的話…感覺直接重新買一張廉航單程比較便宜耶」、「有一年坐過大概2萬多日幣，華航買單」、「我4年前也試過，也是計程車2000港幣(約新台幣8300元)，一路坐心一直在滴血」、「希望你有趕上…從千葉到東京灣真的很遠」、「都可以再買一張機票了...」。

有網友則分享經驗，「我上次是抓錯時間在skyliner上已經確定搭不到機，直接下訂隔天凌晨的機票，到了成田才發現買到羽田的機票，又搭了巴士到羽田，花錢但羽田真的太漂亮了，待了8個小時但很輕鬆愉快的體驗，雖然多花了7、8千台幣左右」、「曾經松山跑成桃園，計程車幫我飆車，大概台幣1500元/20分鐘」、「過幾年回來看只覺得是有趣的經驗啦！我好幾年前在羅馬也一樣去錯機場，趕緊搭計程車去對的機場。已經忘記多少錢，但記得跟計程車司機聊得很開心」、「我之前是台北出發，跑到高雄，剩下一小時左右的時間，直接來不及」、「我曾經也在大阪做過一樣的事情，最後搭機場高速巴士滑壘登機」。