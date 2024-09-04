高鐵上打翻拿鐵超愧疚！清潔阿姨一句話暖哭她：台灣人為何這麼善良

台灣處處有溫情，一名網友在Threads上分享一則暖心的故事。她表示日前搭高鐵在座位上把一整杯滿滿的拿鐵打翻了，當下非常驚慌失措。緊急找到正在打掃廁所的清潔阿姨，阿姨一來就拿出一大疊衛生紙，蹲下去擦著，事情處理完畢後，原本離開的阿姨又匆忙回來問原PO「妳的包包有沒有弄髒」。暖心的舉動逼哭原PO，忍不住喊道「為什麼這麼善良呢」。

原PO表示因為拿鐵一直竄流，當下她覺得十分羞恥，急忙找到清潔阿姨告知她飲料打翻了，沒想到阿姨立刻放下工作就要原PO帶她到事發現場。除了阿姨幫忙清潔地板，兩個年輕的隨車人員還帶來更多的衛生紙，方便阿姨接過來繼續擦。她說因為覺得非常丟臉，當下自己不斷說著對不起，愧疚到都快哭了。好不容易阿姨將地板清潔乾淨，又拿出一些衛生紙要她踩一踩，說怕她腳底會有咖啡。事情處理完畢後，原本阿姨已經離開了，沒想到過了5分鐘，她又來到原PO旁邊問包包有沒有弄髒，還要拿濕紙巾給她擦。

超貼心的舉動感動了焦慮的原PO，她表示包包沒事，但自己的心破了一個洞，忍不住喊「台灣人為什麼這麼善良呢」、「為什麼總是做得要比本份多那麼多」。

貼文一出網友紛紛留言狂讚，「我也曾經在高鐵上打翻過飲料，服務人員態度好到讓我愧疚」、「人間還是充滿愛的」、「下次遇到有需要的人也能適時伸出援手，那就不枉費善的循環了」、「高鐵的服務人員真的都好棒」、「善良是必須被延續下去的」。還有網友建議，如果遇到類似情況可以用衛生棉來阻止飲料擴散。