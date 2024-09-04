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諧音驚人！他分享「超有攻擊性發票」 網笑翻：很派、當護身符很讚

聯合新聞網／ 綜合報導
有位網友在臉書社團「小廢物俱樂部」分享了一張發票，數字是「74717414」，奇妙的諧音引起熱烈討論。圖擷自小廢物俱樂部
有位網友在臉書社團「小廢物俱樂部」分享了一張發票，數字是「74717414」，奇妙的諧音引起熱烈討論。圖擷自小廢物俱樂部

發票的時候，你會認真看數字嗎？有位網友在臉書社團「小廢物俱樂部」分享了一張過期發票照片，後面數字是「74717414」，乍看沒什麼，但默念之後發現諧音驚人，引起熱烈討論。

原PO表示，這是一張早就過期也沒中獎的小廢物，「因為數字很具攻擊性，我把它當成辟邪符」。這張發票年代久遠，顏色已經淡掉，消費內容是112年林口運動中心40元停車費，號碼諧音讀起來竟是「去死去一起死一死」，非常有趣。

網友笑翻，「拿到時有沒有覺得被罵的感覺」、「笑慘，真的要好好蒐藏ㄟ」、「快淡掉了，法力明顯不足」、「很氣很氣的發票」、「幫主人擋煞太多！要消失了」、「是一張很有情緒的發票」、「很廢，但有很殺傷力」、「這個可以欸，當護身符很讚」、「好派喔」。

網友直言必須珍藏，「掃描起來好了，不然放久也是會不見」、「千萬別拿去護貝，不然就沒了」、「直接copy，再拿copy版去護貝就可以了」、「可以用冷裱膜貼起來」。

PO文釣出不少網友，爭相分享珍藏的惡趣味發票，「唉，連收銀機都看不起我，94870987(就是白癡你就白癡)」、「我以前有存放一張後四碼是5566的」」、「74144444(去死你死死死死死)」、「我以前也拿過一張74748874，我想說幹嘛罵我爸去死？」。

發票

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