好市多直擊驚人一幕！2女當眾「偷換價格標籤」 會員見手法嚇壞：是慣犯

為了省小錢值得嗎？最近有一位網友到了美式知名賣場好市多購物，沒想到卻直擊了「驚人的一幕」。他看到有兩名女生直接當眾撕標價，就算旁邊有人在看也不在乎，讓他「大開眼界」，不少人也表示這根本算是犯罪了。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，他3日下午5點多到了好市多新莊店購物，結果看到有2名女生正在替換冷凍豬五花厚切燒烤2盒1組這項商品的標籤，就算旁人看也不在乎的樣子。

原PO表示真的「大開眼界」，並直呼「原來不到20元的新臺幣，可以比兩位人模人樣女生的道德心還有價值」，最後他仍然看不下去，跑去找工作人員幫忙，「不然不知道她們還要換幾盒、撕幾盒標價貼」。

此文一出網友也紛紛留言，「不要小看貪小便宜的人，狠起來可以非常不要臉」、「這也太不公平了吧，假設她們這類人已經執行了無數次，那不知情的我們不就是有可能拿到重量和金額不對」、「好低級」、「太扯，是有多窮啊」、「好沒水準」。

也有不少人表示此行為算犯法了，「這樣已經是犯罪行為了」、「犯罪行為，有機會的話錄影舉證並公告」、「就應該給點警告，真的是道德淪喪」、「這是 《刑法》第339條第1項詐欺取財罪」、「會這樣大膽的做出這行為，代表已經做過非常多次了，好市多要追究的話，是可以提告的」。