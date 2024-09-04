快訊

1顆高麗菜逾百元怨「菜比肉貴」 農糧署估高麗菜價回穩時間點

上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

南韓未成年性犯罪擋不了？深偽影像在校園擴散

好市多直擊驚人一幕！2女當眾「偷換價格標籤」 會員見手法嚇壞：是慣犯

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看到2位女生在好市多公然換商品標籤，覺得大開眼界。好市多示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
網友看到2位女生在好市多公然換商品標籤，覺得大開眼界。好市多示意圖。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

為了省小錢值得嗎？最近有一位網友到了美式知名賣場好市多購物，沒想到卻直擊了「驚人的一幕」。他看到有兩名女生直接當眾撕標價，就算旁邊有人在看也不在乎，讓他「大開眼界」，不少人也表示這根本算是犯罪了。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，他3日下午5點多到了好市多新莊店購物，結果看到有2名女生正在替換冷凍豬五花厚切燒烤2盒1組這項商品的標籤，就算旁人看也不在乎的樣子。

原PO表示真的「大開眼界」，並直呼「原來不到20元的新臺幣，可以比兩位人模人樣女生的道德心還有價值」，最後他仍然看不下去，跑去找工作人員幫忙，「不然不知道她們還要換幾盒、撕幾盒標價貼」。

此文一出網友也紛紛留言，「不要小看貪小便宜的人，狠起來可以非常不要臉」、「這也太不公平了吧，假設她們這類人已經執行了無數次，那不知情的我們不就是有可能拿到重量和金額不對」、「好低級」、「太扯，是有多窮啊」、「好沒水準」。

也有不少人表示此行為算犯法了，「這樣已經是犯罪行為了」、「犯罪行為，有機會的話錄影舉證並公告」、「就應該給點警告，真的是道德淪喪」、「這是 《刑法》第339條第1項詐欺取財罪」、「會這樣大膽的做出這行為，代表已經做過非常多次了，好市多要追究的話，是可以提告的」。

美式賣場好市多販售的商品深受民眾喜愛。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多販售的商品深受民眾喜愛。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

好市多

延伸閱讀

好市多雞胸肉腥味怎麼去除？內行人曝3妙招：屢試不爽

好市多1商品特價了！一票會員狂囤貨：沖泡、做月餅奶香濃郁

洋蔥黃瓜隨便裝！他開箱沖繩好市多外食區「超便宜」 台灣人怒喊：不公平

辦好市多會員…他求「可吃回本氣炸美食」 網群提醒：小心得不償失！

相關新聞

好市多直擊驚人一幕！2女當眾「偷換價格標籤」 會員見手法嚇壞：是慣犯

為了省小錢值得嗎？最近有一位網友到了美式知名賣場好市多購物，沒想到卻直擊了「驚人的一幕」。他看到有兩名女生直接當眾撕標價，就算旁邊有人在看也不在乎，讓他「大開眼界」，不少人也表示這根本算是犯罪了。

老牌鮪魚罐頭出包！打開驚見「黑色巨蒼蠅」她嚇壞：看到直接飽了

最近食安好像真的很差耶！近日有民眾發文分享，自己下班回家想吃宵夜，打開知名品牌的鮪魚罐頭後，卻發現裡面有一隻黑色巨蒼蠅...

不只被行人地獄嚇壞 外國人不解台灣長輩「1行為」：很粗魯

台灣的美食、美景和人情味，吸引不少觀光客，也有外國人愛上這塊土地，而選擇在台灣定居生活。近日，一名國外網友便分享在台灣的所見所聞，雖然整體來說生活舒適，但他也點出有兩件事讓他難以理解。...

華國美學？國慶主視覺圖掀兩極論戰 網：看得出來是中華民國

國國慶日將在下個月到來，今年的國慶日主視覺圖也出爐，使用中華民國國旗配色，簡潔典雅的質感，讓網友好奇拋問「大家覺得這造型給幾分？有代表中華民國嗎？」對此，有網友大讚「看得出來是中華民國過生日，給過」，也有人批評「0分，華國美學」。

延長線價格翻倍？ 網抱怨：以前100多塊就有了

現在萬物齊漲，連延長線都身價上漲？日前一名網友抱怨，以前延長線只要100多元就有，現在全部都賣400-500元左右，讓他直呼「到底在貴什麼？」不過，內行網友解答「現在安全機制增加」。

3人遊泰6天花10萬…他曝「墾丁最多8萬」讚國旅便宜 網一面倒狂酸：不是錢的問題

近來國旅議題備受關注，不少人認為國旅CP值很低，加上飯店住宿貴，坊間流傳著台灣人窮到只能出國玩的說法。不過有網友表示，自己找了朋友三人行一起去泰國，6天就花掉10萬旅費；去馬來西亞的沙巴7天也花了12萬。反觀到墾丁玩6天，頂多才花費8萬，因此認為「出國的cp值絕對沒有比較高」，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。