老牌鮪魚罐頭出包！打開驚見「黑色巨蒼蠅」她嚇壞：看到直接飽了

最近食安好像真的很差耶！近日有民眾發文分享，自己下班回家想吃宵夜，打開知名品牌的鮪魚罐頭後，卻發現裡面有一隻黑色巨蒼蠅，讓她驚呼「看到直接飽了，這是叫我要戒宵夜了嗎」。

她在臉書社團「爆料公社」貼出照片，表示「最近食安好像真的很差耶，連大品牌的鮪魚罐頭都出包了！想說下班回家吃個鮪魚配白飯，結果倒出來有一隻黑黑的蒼蠅，看到直接飽了」，從照片中可見在倒出來的鮪魚中有隻「黑色巨蒼蠅」。

一名網友打開知名鮪魚罐頭，卻發現裡面有一隻死掉的黑色巨蒼蠅。圖擷取自爆料公社

文章曝光，有人質疑是不是原po自導自演，紛紛表示「這應該不是第一棄屍現場」、「假得太離譜了！如果蒼蠅是在罐頭裡面應該已經壓得扁扁的。那有翅膀還完整如初！會有人信嗎」。

對此，她也澄清自己不會無緣無故污衊，知道亂爆料風險太大，她承受不住，另外她也解釋自己是直接倒扣入碗，所以蒼蠅才會在最上面。

其他網友則驚呼，「那隻蒼蠅油亮亮的，看得出來跟這個罐頭包裝在一起很久了」、「我爸普渡買好幾罐，已經全吃完了」、「昨天才剛吃完一罐，熟悉的好味道」、「有些食品加工廠，你去過之後就不敢再吃」。