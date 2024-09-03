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華國美學？國慶主視覺圖掀兩極論戰 網：看得出來是中華民國

聯合新聞網／ 綜合報導
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，主視覺圖出爐以後，引發網友熱烈討論。圖／慶籌會提供
今年國慶主視覺設計為雙十形狀和梅花組合，主視覺圖出爐以後，引發網友熱烈討論。圖／慶籌會提供

國慶日將在下個月到來，今年的國慶日主視覺圖也出爐，使用中華民國國旗配色，簡潔典雅的質感，讓網友好奇拋問「大家覺得這造型給幾分？有代表中華民國嗎？」對此，有網友大讚「看得出來是中華民國過生日，給過」，也有人批評「0分，華國美學」。

一名網友在PTT貼出國慶主視覺圖，只見國旗的藍與紅配色，擺成雙十的模樣，今年國慶的主題是「中華民國 生日快樂」，原PO指出「這張圖有國花梅花，搭配國旗青天白日滿地紅的顏色，這樣的主視覺造型大家給幾分？有覺得代表中華民國嗎？」

針對這次的國慶主視覺圖，國慶籌備委員會秘書長吳堂安指出，以雙十造型和梅花的組合，代表「團結共榮的理念」，以紅、藍2色象徵不同聲音的意見，在愛國精神的領導下，共同為台灣未來努力前進。

而網友們看法不一，有人大讚「100分，終於沒有文青風，看得出來是中華民國過生日了，給過！之前根本不知道在慶祝什麼」、「中華民國風格給過，非常好看！過去刻意淡化中華民國象徵元素很奇怪」、「100分，中華民國就是要這個配色」、「我給95分，之前的顏色只放台灣跟綠色真的超級腦包」、「撇開意識形態，我覺得純紅藍比過去大染缸好看多了，之前一堆顏色看起來很雜亂」、「我覺得不錯啊，國旗就是這個顏色」。

也有人批評「下面的十字很像拒馬，有密集恐懼症」、「超級華國美學，搞得像十字軍一樣」、「這對韓國瑜主導的主視覺圖已經是極限了，醜死了，設計師也辛苦了」、「超級醜，只能給87分」、「醜到炸，喜歡的都是老人吧」、「看顏色以為慶祝對岸十一，藝術真難懂，越來越有共產黨的味道了」、「滿滿獨裁感，實在是生硬無美感，只能給20分」、「超可悲，0分都嫌多」。

PTT 國慶 國旗 梅花 韓國瑜

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