不只被行人地獄嚇壞 外國人不解台灣長輩「1行為」：很粗魯

台灣的美食、美景和人情味，吸引不少觀光客，也有外國人愛上這塊土地，而選擇在台灣定居生活。近日，一名國外網友便分享在台灣的所見所聞，雖然整體來說生活舒適，但原PO也點出有兩件事讓他難以理解。

一名來自歐洲的網友近日在Reddit道出在台灣生活的所見所聞，並點出兩件事讓他感到驚訝。原PO首先提到台灣的人行道常被車輛、店面和住宅擴建佔據，導致行人被迫走到馬路上，非常危險。「這令人費解，因為在我住過的多數地方，人行道是供行人使用的」，原PO說道。

另一件讓原PO感到訝異的事情，則是人們對寵物的態度，「尤其是老一輩」。他表示自己買完早餐或午餐後，經常會拿到公園吃，也因此注意到有些人對寵物不太友善。他舉例，如果有狗狗在公園裡的石頭或座椅附近尿尿，就會有人大吼大叫，以命令式的語氣，要求飼主帶著狗狗離開公園。另外，原PO亦觀察到有些社區不太喜歡住戶養寵物。

原PO表示在歐洲，人們普遍認為寵物是公共生活的一部分，毛小孩在公共空間尿尿算是小事，也因此人們的反應不會如此強烈，「老實說，因為這種小事而對人大吼大叫，感覺很粗魯」。他並指人行道的問題構成更大的危險，但這些人反而更關心狗狗大小便的地方，「感覺人們傾向於欺負那些看起來比較弱的人或是年輕人，像是飼主或年輕居民」。但原PO也在文末強調，在台灣生活整體來說還是舒適的。

文章一出，網友們卻和原PO持不同看法，「我是美國人，也有養狗，我在芝加哥也常呼籲不要讓狗在公園長椅旁撒尿，會有味道」、「作為一個美國人，如果有人讓他的狗在長椅旁撒尿，我也會很生氣」、「這是一種不同的文化和思維，你不能指望這裡的人和你有同樣的思維」。也有人分析，「我認為他們只是習慣了糟糕的人行道，而狗狗尿尿的事情容易立即處理」。