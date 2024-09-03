延長線價格翻倍？ 網抱怨：以前100多塊就有了

現在萬物齊漲，連延長線都身價上漲？日前一名網友抱怨，以前延長線只要100多元就有，現在全部都賣400-500元左右，讓他直呼「到底在貴什麼？」不過，內行網友解答「現在安全機制增加」。

一名網友在PTT發文表示，以前延長線明明100多元就有，現在去商店購買，整面商品牆都是400-500元的延長線，最小規格的也要200-300元，讓原PO直呼「有沒有現在延長線到底在貴什麼的八卦？」

文章曝光後，內行人解答「安全機制增加」，指出「現在檢驗多很多，以前那個阿嬤牌超容易有電漏出來」、「安全規格升級了吧」、「好壞差很多，便宜的是要拿來烤肉嗎？」、「現在安全規格增加，延長線失火案例有比以前少」、「安全機制檢驗的成本轉嫁啊」、「線愛用多細就多細，燒起來自負，便宜的真的容易跳掉」、「太便宜不敢用，等等燒起來」、「現在房子都幾千萬，安全規格也要增加吧，不然燒起來怎辦？」、「我老家就延長線老舊燒起來的，我後來在公司採購的一條都要上千我也傻眼，但因為很重視用電安全，我是覺得可以」。

但也有網友認同原PO，指出「以前300多元就可以買到知名品牌，現在延長線隨便破600元」、「真的，現在延長線都好貴，我也覺得很疑惑」、「現在滿貴的，怕起火還不敢買小牌子」。