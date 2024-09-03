3人遊泰6天花10萬…他曝「墾丁最多8萬」讚國旅便宜 網一面倒狂酸：不是錢的問題

近來國旅議題備受關注，不少人認為國旅CP值很低，加上飯店住宿貴，坊間流傳著台灣人窮到只能出國玩的說法。不過有網友表示，自己找了朋友三人行一起去泰國，6天就花掉10萬旅費；去馬來西亞的沙巴7天也花了12萬。反觀到墾丁玩6天，頂多才花費8萬，因此認為「出國的cp值絕對沒有比較高」，引發熱議。

原PO在Dcard以「出國還是比墾丁貴啊」為題，透露自己在去（2023）年2月，和朋友3個人前往泰國旅遊6天，整趟旅程花費約10萬元。今年7月同批人馬一起去馬來西亞的沙巴玩7天，也花掉12萬元。反觀去墾丁玩6天，即便選擇入住知名五星級飯店，總旅費加一加，大概也就7~8萬元。

原PO感慨，出國雖然好玩，但是花費很貴；反觀墾丁也許沒那麼好玩，但是他認為相較之下還算便宜，不禁好奇「出國的cp值絕對沒有比較高吧？到底是誰說出國比較便宜的？」

貼文一出，不少網友回應絕非只有錢的問題，「你說墾丁3人6天7萬，泰國3人6天10萬，我怎麼看都是後者CP值比較高欸」、「墾丁比起泰國小那麼多，還只便宜2萬」、「墾丁玩2天都嫌多，你要怎麼住6天，每天玩海上設施嗎」、「墾丁有哪些景點可以讓你玩到6天？出國玩行程排滿滿，貴一點我願意，觀光景點收費貴一些我能理解，這點錢不是花不起，但不想被當盤子敲」、「我覺得正常人不會想花錢有不好的體驗」、「去墾丁吃盤子滷味，我不如在家滷」、「貴指的不是金額，是帶來的感受」。

另外，有部分網友認為，問題的關鍵在於原PO在住宿方面的開銷太大，「你住宿都不會訂當然貴啊」、「覺得你訂的太貴，國外低價就有很不錯的飯店了，以前畢旅7天6夜，沒花超過2萬5」、「出國光機票就省不下來了，看自己想去哪就好了，這兩個沒什麼好比的」、「我去泰國5天，住曼谷三星級飯店一晚台幣700多塊，還有附早餐」、「我去馬來西亞的亞庇1萬5住4天」。